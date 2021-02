Giuseppe e Maria sono una delle tante coppie vittime della Pandemia, i ‘nuovi poveri' di questo momento storico così difficile. Il ragazzo, disoccupato e disperato, ha perso per l'ennesima volta il lavoro causa Covid e si è ritrovato a dover sostenere una famiglia con tre figli. La storia a C'è posta per te, con ospite Stefano De Martino, ha sensibilizzato un signore nel pubblico, tale Angelo Salvatore Maugeri, che gli ha offerto un impiego nella sua azienda, la Ecogruppo Italia. Ecco la foto scattata dopo qualche mese dalla registrazione, che mostra l'uomo sul posto del suo nuovo lavoro.

Il benvenuto dell'azienda che ha assunto Giuseppe

Anche la Ecogruppo Italia ha voluto esprimere la gioia nell'aver accolto un nuovo membro nello staff di Catania e lo ha fatto con un post sul profilo facebook della pagina ufficiale: "Il nostro CEO Angelo Maugeri è stato ospite a C'è Posta Per Te per regalare un sorriso La grande famiglia di Ecogruppo Italia si allarga e dà il benvenuto a Giuseppe!" c'è scritto nella condivisione del video estratto dalla puntata di ieri sera. Grande la gioia dell'uomo e di sua moglie Maria, con la quale sta crescendo tre figli, due maschi e una femmina, ai quali Stefano De Martino ha destinato diversi regali. Una piccola moto, un triciclo e dei vestiti, più un cappellino da elfo con dentro una somma in denaro non definita, consegnata alla coppia con l'augurio di riuscire a ripartire per la costruzione di una vita più serena.

Stefano De Martino: "Impegnai due catenine per andare ad Amici"

Il messaggio di De Martino ha chiuso con maggiore commozione uno dei momenti più emozionanti della serata. Il conduttore di Stasera tutto è possibile si è lasciato andare al ricordo di quando era ragazzo e aveva il sogno di entrare nella scuola di Amici: "Mi ricordo quando sono andato al banco dei pegni, a 18 anni, per vendere due catenine d'oro per prendere il treno per andare a fare i provini di Amici. Ricordo l'immensa sofferenza di mio padre, sapendo di non potere dare tutto quello di cui ha bisogno un figlio. Io so che l'amore riempie la vita. Me l'hanno insegnato i miei genitori".