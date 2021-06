Giulia Stabile è stata tra gli ospiti della puntata di Domenica In trasmessa il 20 giugno. Oggi la ballerina compie 19 anni e ha festeggiato con la zia Mara Venier. La vincitrice di Amici 2021, è stata accolta in studio con la canzone Lady del fidanzato Sangiovanni. Mara Venier l'ha incalzata: "Bello questo pezzo, a te piace?" e Giulia ha replicato candidamente: "Sì, e mi piace anche il cantante. Se sono sempre fidanzata con lui? Sì".

Giulia Stabile e il riscatto sui bulli

Mara Venier ha rimarcato come non sia stato facile per Giulia Stabile credere nei suoi sogni. La ballerina è stata vittima di episodi di bullismo: "Alcuni compagni non è che siano stati proprio carini con te. Ci sono state delle manifestazioni molto antipatiche nei tuoi confronti. Questo è il tuo riscatto. Il bello della vita, amore mio, è che poi arriva il momento del riscatto. Con questo tuo percorso meraviglioso, hai conquistato il cuore di tutti quanti, la risposta più bella a chi ti fa del male è questa. Pensa a quanto rosicano". Giulia è scoppiata a ridere:

"Quello di sicuro, però spero che tutti quelli che stanno passando adesso quello che ho passato io, possano avere un proprio riscatto. Cosa mi ha fatto più male? Sono una persona tanto sensibile, quando veniva criticato il mio aspetto fisico, i miei sogni, perché per loro non sarei mai arrivata da nessuna parte…tante cose mi davano fastidio, non capisco il senso di dover criticare una persona. Alla fine siamo tutti diversi. Posso non apprezzare una persona ma non ci guadagno nulla a dirle le cose che non mi piacciono".

Sangiovanni l'ha aiutata a crescere

L'incontro con Sangiovanni è stato fondamentale per Giulia Stabile. Grazie al suo fidanzato, infatti, è riuscita a fare i conti con il suo passato e ha cominciato ad accettarsi: "Mi sono sempre guardata allo specchio e non mi sono mai vista bella. Sangiovanni mi ha aiutato tantissimo a crescere, mi ha consigliato di guardarmi allo specchio e riuscire ad accettarmi. Tutti quanti possiamo essere apprezzati da qualcuno. Tutti abbiamo qualcosa di speciale. L'importante è riuscire ad accettarsi. Spero di poter fare la differenza e dimostrare che sono stata apprezzata pur non avendo i classici canoni estetici".

La sorpresa di Sangiovanni per il compleanno di Giulia Stabile

Mara Venier ha fatto una romantica sorpresa a Giulia Stabile. La ballerina, infatti, ha ricevuto un messaggio da parte di Sangiovanni. Il cantante le ha fatto i suoi auguri per i 19 anni appena compiuti:

"Ciao Giulietta, mi sono nascosto nella tua cameretta per farti gli auguri di buon compleanno anche qui. Ti mando un bacione grandissimo. E mando un bacio anche a Mara. Spero avremo la possibilità di conoscerci presto".

Giulia ha esclamato divertita: "Ecco cosa faceva chiuso in cameretta, non capivo. È un monello". Poi, con grande imbarazzo, ha raccontato la loro storia d'amore: "Io lo avevo notato già ai casting. Era diverso da tutti gli altri, non aveva paura di essere giudicato. È bellissimo il fatto che sia se stesso e non gli interessino le critiche". Stasera festeggeranno insieme il compleanno a Roma.