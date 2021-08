Giulia Salemi e Maria Teresa Ruta insieme in un nuovo programma tv Si parla di un ritorno col botto in tv sulle pagine del settimanale Chi, che ha lanciato l’indiscrezione sulla coppia di ex gieffine. Giulia Salemi e Maria Teresa ruta potrebbero infatti tornare protagoniste di un nuovo programma, il format di Italia 1 condotto da Nicola Savino Ritorno a scuola, che metterà alla prova diversi Vip alle prese con interrogazioni e compiti in classe. Ne vedremo delle belle.

A cura di Giulia Turco

Una coppia scoppiettante potrebbe tornare in tv il prossimo autunno. Si tratta di Giulia Salemi e Maria Teresa Ruta, che dopo aver condiviso l'esperienza nella casa del GVip potrebbero tornare su Italia 1 nel nuovo programma condotto da Nicola Savino. Secondo le indiscrezioni lanciate da Alberto Dandolo con le Pillole di Gossip sul settimanale Oggi, le due ex gieffine potrebbero partecipare al nuovo Ritorno a scuola insieme a Paola Caruso ed altri Vip che verranno messi alla prova sui banchi di scuola. Un tuffo nel passato nel quale i concorrenti saranno affiancati da prodigiosi bambini.

Ritorno a scuola è il nuovo programma di Nicola Savino

Dopo il suo addio al bancone de Le Iene, è ormai certo che Nicola Savino non abbandonerà casa Mediaset. Il conduttore tornerà infatti su Italia 1, con un nuovo programma prodotto da Blu Yazmine che andrà in onda il mercoledì sera nella fascia prime time. Si chiama Ritorno a scuola e porterà in scena diversi personaggi del mondo della tv e dello spettacolo per un ritorno sui banchi tutto da ridere, tra compiti in classe e interrogazioni. Non c'è ancora una data di partenza ufficiale, nonostante iniziano a configurarsi le prime ipotesi sul cast.

Giulia Salemi avrà un ruolo anche al Grande Fratello Vip

È degli ultimi giorni la notizia ufficiale che l'influencer italo persiana, dopo ben due esperienze al GFVip, non lascerà del tutto la squadra di Alfonso Signorini. Insieme a Gaia Zorzi, sorella del vincitore uscente dell'ultima edizione Tommaso, Giulia Salemi condurrà il format online GFVip Party, afferrando il testimone lasciato da Awed e Annie Mazzola. Alle due ragazze, il compito di spiare gli inquilini nella casa e commentarne le dinamiche: ci si aspettano scintille. Il programma sarà disponibile online sulla piattaforma di streaming Mediaset Play, dove sarà possibile seguire h 24 la diretta dalla casa.