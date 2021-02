È cambiato il rapporto tra Giulia Salemi e Tommaso Zorzi nella Casa del Grande Fratello Vip. Lo conferma l’influencer italo-persiana, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. La compagna di Pierpaolo Pretelli appare sul piede di guerra. Ha confessato in tv di avere scoperto, una volta uscita dalla Casa, quanto quello che considerava un amico avrebbe detto alle sue spalle. Frasi che l’hanno ferita e che rischiano di cambiare per sempre il loro rapporto:

Sono una persona autoironica ma ho visto una cosa che mi ha un po’ ferita. La persona che l’ha detto è molto autoironica ma sentirmi paragonare a Amy Winehouse o sentirmi dire che una volta uscita sarei dovuta andare a San Patrignano, mi è spiaciuto. Ma vado avanti, ancora una volta farò finta di niente.

Giulia Salemi: “Il rapporto con Tommaso Zorzi? Vivevo di aspettative”

Giulia confessa che molti degli atteggiamenti tenuti da Tommaso l’avrebbero spinta a ripensare al loro rapporto: “Quando siamo entrati eravamo amici. Non abbiamo mai detto di essere migliori amici. Quando si sono innescate una serie di situazioni che non comprendevo, ho deciso di parlargli e lui, con la sua estrema lucidità, mi ha risposto in maniera secca e fredda, riportandomi alla realtà. Mi ha spiegato che per lui tutta questa amicizia non c’era, alla fine sono stata addirittura definita una conoscente. In sette anni abbiamo condiviso tantissimi momenti e le sue parole mi hanno ferito. Questo mi ha fatto capire che devo accettare la realtà e non vivere di aspettative. Io ho un problema: non reggo l’alcol. Essere paragonata a una persona e alla sua storia mi ha fatto male. Tommaso mi ha dato una chiara idea di quello che sono io per lui e di quello che sarà il nostro rapporto”.

L’amore con Pierpaolo Pretelli: “Mai sentito un tale feeling con un altro”

A breve Giulia rivedrà Pierpaolo Pretelli, l’uomo del quale si è innamorata una volta entrata nella Casa. Un rapporto cominciato piano, partito dopo il flirt mai vissuto davvero tra l’ex velino ed Elisabetta Gregoraci: “Pierpaolo mi manca tantissimo. Era da un po’ che non mi innamoravo. Sono entrata da single e con l’idea di rimanerlo. È stato un qualcosa di graduale, non c’era nulla di premeditato. Siamo diventati prima amici e ci siamo ritrovati sulla stessa lunghezza d’onda. Giorno dopo giorno qualcosa è cambiato. Con lui non mi sento giudicata, mi sento apprezzata per ciò che sono realmente. Non ho mai sentito un tale feeling con un uomo. Con lui posso essere totalmente me stessa”. La Salemi lo aspetta fuori dalla Casa, convinta di voler vivere pienamente la loro storia: “La cosa che mi piace di lui è che ha visto tutte le mie sfaccettature, soprattutto la parte più fragile, è stato l’unico a non approfittarne, anzi, ha cercato di proteggermi quando ero più vulnerabile”.