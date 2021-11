Giulia De Lellis torna a Uomini e Donne cinque anni dopo la scelta di Andrea Damante Le anticipazioni del programma rivelano che presto l’influencer da 5 milioni di follower tornerà in studio per parlare del libro dell’autrice del dating show Raffaella Mennoia, spoilerando qualche indizio sulla protagonista del suo racconto.

A cura di Giulia Turco

Giulia De Lellis sarà di nuovo in studio a Uomini e Donne nelle prossime settimane. Le anticipazioni della puntata registrata venerdì 19 novembre rivelano che l'influencer da cinque milioni di follower su Instagram tornerà ospite di Maria De Filippi ricordando il suo percorso al dating show culminato con la scelta di Andrea Damante. La sua presenza in studio è dovuta all'uscita del libro di Raffaella Mennoia, autrice del programma, che sta "spoilerando" i dettagli del suo romanzo che si ispira alle vicende di una ex protagonista del programma, della quale non ha ancora svelato l'identità.

Anche Teresanna Pugliese è stata ospite a Uomini e Donne

L’ex tronista è tornata in studio a Uomini e Donne per provare a svelare il mistero sulla protagonista del romanzo di Raffaella Mennoia. “Non tornavo in questo studio da dieci anni, è tutto cambiato ma c’è nell’aria qualcosa, sono molto emozionata”, ha confessato. Al termine della sua esperienza sul trono scelse Antonio Passarelli, poi tornando come corteggiatrice intraprese la conoscenza di Francesco Monte. Dopo la scelta, Teresanna ha confessato che il tronista la tradii, facendole scontare la scelta di averlo prima messo da parte per poi andare a riprenderselo. “Teresanna e Francesco oggi hanno rischiato di in contrarsi perché Francesco è a Roma e voleva tornare qua negli studi per prendere il mi libro”, ha confessato Raffaella Mennoia. "Quando però gli ho detto che ci sarebbe stata anche Teresanna mi ha risposto ‘no allora meglio che non venga’”.

Il tradimento di Andrea Damante a Giulia De Lellis

Al centro del racconto di Raffaella Mennoia c'è la storia di una ex protagonista del programma, tradita dal suo compagno una volta fuori dal dating show. Si parla di un amore passionale, di accesi litigi e di un'esperienza al programma molto intensa. In molti hanno ipotizzato che la storia, in parte vera in parte con dettagli romanzati, richiami la storia d'amore di Giulia De Lellis e Andrea Damante. Il loro percorso a Uomini e Donne termina a maggio 2016, tre anni dopo l'influencer confessa di essere stata tradita da Andrea e pubblica le suo primo libro sulle sue disavventure, "Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!".