Teresanna Pugliese torna a Uomini e Donne: “Francesco Monte mi tradì”, lui si rifiuta di incontrarla Teresanna Pugliese torna a Uomini e Donne e confessa di essere stata tradita, circa dieci anni fa, da Francesco Monte. “Mai più sentito dopo” tuona lei, dando modo a Raffaella Mennoia di aggiungere: “Francesco è a Roma e voleva tornare qua negli studi. Quando ha saputo che c’era Teresanna, ha evitato”.

A cura di Redazione Spettacolo

“Non tornavo in questo studio da dieci anni, è tutto cambiato ma c’è nell’aria qualcosa, sono molto emozionata”, così Teresanna Pugliese ha commentato l'ingresso negli studi di Uomini e Donne dopo quasi dieci anni dalle sue partecipazioni. Prima come tronista che scelse Antonio Passarelli, poi come corteggiatrice del secondo corteggiatore "scartato", Francesco Monte. L'insistenza con la quale perseverò affinché lui, Monte, le credesse fu molto apprezzata ma anche critica, soprattutto perché in quel momento c'è chi la vedeva come una ragazza interessata alla fame e chi come una innamorata in balia del pentimento.

Teresanna Pugliese e Antonio Passarelli

Teresanna: "Francesco Monte? Mi tradì, mai più visto dopo"

Teresanna Pugliese ha confessato per la prima volta che al tempo Francesco Monte la scelse e la tradì, facendole scontare quel voltafaccia con il qualche lo aveva prima messo da parte per poi andare a riprenderselo. Per questo motivo non ha mai più incontrato né lui né tale Antonio Passarelli, la prima scelta finita in uno scatolone insieme alla corona da tronista: "Mai più visto, giuro, ovviamente lui ha saputo di me ed io ho saputo di lui. Ma Francesco mai più visto, mai più sentito".

Teresanna Pugliese e Francesco Monte

Francesco Monte non ha voluto incontrarla

Momento perfetto perché Raffaella Mennoia potesse inserirsi per sganciare la bomba: “Teresanna e Francesco oggi hanno rischiato di incontrarsi perché Francesco è a Roma e voleva tornare qua negli studi per prendere il mio libro. Quando però gli ho detto che ci sarebbe stata anche Teresanna mi ha risposto ‘no allora meglio che non venga’, lo ha fatto per rispetto di lei e di suo marito, credo“. Maria De Filippi si è detta perplessa rispetto all'evitare un incontro dopo quasi un decennio e rispettive vite ormai andate avanti, ma tant'è che il ragazzo non era in studio e non aveva alcuna intenzione di tornarci per vedere la Pugliese. Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano, ma a quanto pare non è proprio questo il caso.