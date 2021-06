Giovanna Civitillo si è raccontata in un'intervista rilasciata a Tv, Sorrisi e Canzoni. La showgirl ha svelato dei succosi retroscena sulla sua vita matrimoniale con Amadeus. Ha ammesso che qualsiasi cosa faccia, ancora oggi viene definita "la scossa" o "la moglie di Amadeus", ma la cosa non la disturba affatto. È profondamente orgogliosa dell'uomo che ha accanto: "Sono la moglie di Amadeus e sono orgogliosa di esserlo. Lo amo tanto, l’ho sposato e ne sono felice".

Per Giovanna Civitillo, Amadeus è una diva

Nel corso della chiacchierata, Giovanna Civitillo ha anche svelato che la mattina – prima di uscire – lei ci mette pochissimo a prepararsi. Se, ad esempio, hanno deciso di uscire di casa alle 10, in un quarto d'ora la showgirl riesce a fare la doccia e a vestirsi. Lo stesso non sembra valere per Amadeus che, secondo quanto racconta la moglie, amerebbe prepararsi con molta calma: "Lui alle 7 è già in piedi perché ha bisogno di tre ore per prepararsi. Lo chiamo Sophia Loren, sembra una diva che si sistema per una gran serata. Fa tutto con calma".

I messaggi romantici che Amadeus scrive alla moglie

Come molti sapranno, Amadeus e la moglie hanno solo un profilo di coppia su Instagram. A gestirlo è Giovanna Civitillo che ha spiegato: "È divertente. Non lo dividerei mai. Mi toccherebbe gestirne due, il mio e il suo, perché Ama ai social non si avvicina proprio. Dovrei fare un doppio lavoro: ma chi me lo fa fare?". Di recente ha pubblicato la foto del marito mentre gli viene somministrato il vaccino anti Covid (vedi in basso). Civitillo ha ironizzato: "Lui è ipocondriaco e si vede dallo sguardo terrorizzato che aveva. E ho messo la foto migliore: ce n’erano altre in cui stava quasi con la lacrimuccia". Infine, ha svelato che sorprende spesso Amadeus con bigliettini romantici che riescono a commuoverlo. Il conduttore, al contrario, è molto più sintetico quando si tratta di esternare i suoi sentimenti in forma scritta: "Mi scrive: ‘Ti amo. Tuo marito'. Mi fa tanto ridere".