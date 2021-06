La stagione de I Soliti Ignoti si avvia alla conclusione. Un'annata trionfale in fatto di ascolti, se si considera il confronto con la concorrenza diretta di Striscia La Notizia che è sempre rimasta a debita distanza in fatto di ascolti. Da diversi mesi, in virtù del Covid, il programma va in onda ospitando personaggi celebri del mondo dello spettacolo come concorrenti, scegliendo di destinare ad opere di beneficenza le somme vinte.

L'ospite del 1 giugno a I Soliti Ignoti

Ospite della puntata del 1 giugno è stata Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus che ha iniziato in televisione proprio in un programma condotto da Amadeus, L'Eredità, dove i due si sono conosciuti. “Sono contento di averti qui e curioso di vedere come te la cavi”, ha annunciato il conduttore presentando la concorrente di oggi de I Soliti Ignoti. Un'avventura non proprio fortunata, visto che Civitillo ha terminato a mani vuote la sua partita, sbagliando a individuare il parente misterioso.

La storia tra Amadeus e Giovanna Civitillo

I due hanno più volte raccontato come Amadeus abbia approcciato alla conoscenza di Giovanna Civitillo, allora nel corpo di ballo de L'Eredità. “Le ho mandato un bigliettino con scritto ‘se ti fa piacere prendiamo un caffè insieme’, ho pensato che al massimo lo avrebbe cestinato e lei me lo ha rimandato indietro con scritto sì”. “L’ho fatto penare”, aveva ammesso la stessa Civitillo. Una storia d'amore solidissima che negli anni ha portato anche alla nascita di Josè Alberto, secondo figlio di Amadeus dopo Alice Sebastiani, nata dal primo matrimonio con Marisa Di Martino.

Giovanna Civitillo alla conduzione del Prima Festival

Giovanna Civitillo negli anni scorsi aveva deciso di mettere da parte il lavoro in Tv per dedicarsi alla famiglia, ma lo scorso febbraio è stata impegnata durante il secondo Festival di Sanremo presentato da Amadeus alla conduzione di Prima Festival, l'appuntamento che da qualche anno precede la messa in onda della kermesse in prima serata, su Rai1.