Giovanna Civitillo conduce da sabato 27 febbraio, insieme a Giovanni Vernia e a Valeria Graci, PrimaFestival, il tradizionale appuntamento che dalle 20.35 racconta anticipazioni e curiosità sul Festival di Sanremo. Immancabilmente, la presenza della moglie di Amadeus in un programma collaterale della kermesse ha suscitato qualche polemica, con la showgirl, ex ballerina de L'eredità, che si è dovuta sorbire le classiche accuse di "raccomandazione". Intervistata da Oggi insieme al marito, per la prima volta ha parlato dell'argomento, smettendo di essere approdata al programma grazie a una "spintarella" di Amadeus. Al contrario, era pronta a rinunciare alla conduzione per evitare problemi.

Perché Giovanna Civitillo ha accettato il PrimaFestival

Già lo scorso anno la Civitillo ebbe un ruolo nel festival, come inviata a La vita in diretta. Si tenne però lontana dal palco dell'Ariston, limitandosi a seguire Amadeus dalla platea, insieme al loro figlio Josè Alberto. Stavolta, è stata chiamata per un incarico da primo piano, e proprio Amadeus l'ha convinta ad accettare la proposta:

Questa cosa l’ho saputa poche settimane fa, mi ha sorpreso davvero questa proposta di Rai Pubblicità. Ero pronta a rinunciarci, per evitare polemiche che disturbassero Amadeus. Poi lui mi ha convinto su quanto fosse stupido rinunciarci: indosserò il mio impermeabile e mi lascerò scivolare addosso le polemiche. Io sono a posto con la mia coscienza, so come sono andate le cose e voglio affrontare il Prefestival con lo spirito giusto.

in foto: Giovanna Civitillo a Sanremo 2020 con il figlio Josè Alberto

Amadeus difende la moglie Giovanna Civitillo

Sul settimanale è intervenuto anche lo stesso Amadeus, che già aveva difeso la presenza della moglie Giovanna, assicurando di non aver spinto in alcun modo la Rai a sceglierla. Un concetto ribadito dal conduttore e direttore artistico, già pronto ad affrontare le critiche. Al contrario, essere sua moglie avrebbe spesso svantaggiato la showgirl campana.

Il nostro è un Paese che cavalca le polemiche Sanremo ne è la Capitale. Giovanna lavora in Rai dal 1996, l’ha voluta lo sponsor e a me è stato comunicato a cose fatte. Lei mi ha detto: ‘Se creo problemi rinuncio’. Ma perché avrebbe dovuto? Ci si stupisce della moglie quando non lo si fa per le amanti… Io non accetto raccomandazioni proprio perché voglio essere libero. Ma sfatiamo un mito. C’è una differenza tra una raccomandazione e segnalazione. Si può segnalare chi è bravo o adatto a un ruolo: questo non significa imporlo. Ma mia moglie è del tutto estranea a entrambe le cose. Sa quanta gente la ferma per strada dicendole che dovrebbe lavorare di più in tv? Lei è solare, allegra, spiritosa, piena di qualità artistiche e proprio perché è mia moglie il più delle volte viene penalizzata. Quindi chi sono io per negarle questa opportunità? Sono strafelice per lei”

Il Festival di Sanremo 2021 dal 2 al 6 marzo

Il festival parte ufficialmente martedì 2 marzo e si conclude con la finale di sabato 6. Sono 26 le canzoni in gara, + 8 delle Nuove Proposte. Al fianco di Amadeus ci sarà l'inseparabile Fiorello in veste di mattatore delle serate, insieme a una parata di co-conduttrici che comprende Matilda De Angelis, Elodie, Luisa Ranieri, Vittoria Ceretti, Barbara Palombelli, Beatrice Venezi, Serena Rossi e Simona Ventura. Zlatan Ibrahimović e Achille Lauro saranno gli ospiti fissi della manifestazione.