Nel 2019 era stato annunciato un nuovo programma televisivo prodotto dalla Fascino PGT di Maria De Filippi, condotto da una coppia di volti lanciati da Uomini e Donne: era "Giortì", con Giulia De Lellis e Gemma Galgani. Era previsto in onda su La5 ma poi se ne sono perse le tracce. Dopo mesi di silenzio, ecco svelato finalmente il destino della trasmissione. "Giortì" è disponibile da giovedì 24 dicembre 2020, non in tv ma solo online.

Come vedere Giortì in streaming

Dal 24 dicembre le dieci puntate di questo docureality sono disponibili su Mediasetplay.it e Wittytv.it. "Giulia De Lellis e Gemma Galgani saranno le inviate speciali che vi accompagneranno in un viaggio pazzesco realizzato quando gli abbracci potevano essere senza limiti come le emozioni!", si legge sulla nota associata al promo. Si parlerà di party di compleanno, matrimoni e di tutti i tipi di feste profane o religiose, comprese tradizioni come la Quinceanera o il Bar Miztvah.

Il docureality con Gemma e Giulia De Lellis girato prima del Covid

Il particolare più interessante e, al contempo straniante, è proprio il fatto che si tratta di un format incentrato sulle feste, girato prima della pandemia quando ancora non si parlava di distanziamento sociale né erano vietati gli assembramenti. Le riprese di "Giortì" si sono infatti svolte dall'estate 2019 e i casting erano addirittura iniziati nel dicembre dell'anno precedente. Forse proprio il fatto che, per pura sfortuna, il programma sia improvvisamente diventato "fuori tempo", ha portato la Fascino a cancellare una programmazione televisiva e optare per un inserimento sulle piattaforme streaming. Dopo quell'esperienza, Gemma Galgani continua a essere uno dei volti più popolari di Uomini e Donne, mentre Giulia De Lellis, oltre all'attività di webstar, si è dedicata persino al cinema, con un piccolo ruolo in "Genitori vs influencer".