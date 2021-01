Come ogni anno, il 27 gennaio 2021 celebra la Giornata della Memoria, per ricordare le vittime della Shoah. L'argomento è sempre urgente e meritevole di approfondimento, motivo per cui vi consigliamo alcuni film che raccontano l'Olocausto e che sono disponibili sulle piattaforme di streaming (ovviamente, è prevista anche una programmazione dedicata sulla tv generalista). Ecco 7 titoli da non perdere o da rivedere.

Schindler's List su Amazon Prime Video

Il capolavoro di Steven Spielberg, nonché il suo film più personale e sofferto. Un vero pugno nello stomaco che ripercorre la storia di Oskar Schindler, industriale tedesco che salvò più di mille ebrei dallo sterminio nazista, e contemporaneamente mostra tutta la disumana brutalità dei campi di concentramento. 7 premi Oscar, con Liam Neeson, Ralph Fiennes e Ben Kingsley semplicemente straordinari. Fondamentale.

La vita è bella su Disney+

Il film più acclamato di Roberto Benigni, vincitore di tre Oscar. Una storia d'amore bellissima, prima tra un uomo e una donna e poi tra l'uomo e suo figlio (Giorgio Cantarini): l'amore, e il gioco, come salvezza contro l'orrore. Dolcissimo.

Jojo Rabbit su NowTv

Si ride e ci si commuove in questa adorabile pellicola firmata da Taika Waititi, sulla storia di un piccolo aspirante nazista che si trova a condividere la casa con una profuga ebrea. Un inno alla vita rock, scatenato e a tratti divertentissimo, con il tenero e strepitoso Roman Griffin Davis. C'è una scena, che mostra il passaggio dall'innocenza dell'infanzia alla scoperta dell'orrore, che è tra le più poetiche viste al cinema negli ultimi decenni. Cult.

Il figlio di Saul su Amazon Prime Video

Esordio folgorante dell'ungherese László Nemes, Grand Prix Speciale della Giuria a Cannes e Miglior film straniero agli Oscar. La Shoah vista dagli occhi di un ebreo del Sonderkommando, il gruppo di prigionieri costretti ad assistere gli aguzzini nazisti. Devastante.

Il pianista su YouTube

Doloroso film di Roman Polanski, dall'autobiografia del pianista ebreo Władysław Szpilman sopravvissuto alla guerra e alla Shoah. Adrien Brody si cala nella parte con un'intensità che gli frutta l'Oscar, mentre il regista polacco (anche lui premiato dall'Academy) rivive in qualche modo il suo tragico passato: la madre morì ad Auschwitz, il padre riuscì a sopravvivere a Mauthausen. Salvifico.

Bastardi senza gloria su Netflix e Amazon

Certamente più smaliziato degli altri titoli, va volutamente contro la Storia e incarna lo sguardo irriverente di Quentin Tarantino sulla massima tragedia del 900, con un gruppo di anti-eroi che ammazzano nazisti senza pietà, un cattivo persino simpatico ma non per questo meno malvagio e una coraggiosa eroina ebrea pronta a fare (letteralmente) un falò dell'intero gruppo dirigente del Reich. Sfacciato.

La signora dello zoo di Varsavia su Infinity

Ancora una vicenda di persone comuni che hanno scelto di diventare eroi. Ispirato alla storia vera di Jan e Antonina Zabinski, gestori del famoso giardino zoologico della capitale polacca che trasformarono in un rifugio per intere famiglie di ebrei. Intenso.

La Giornata della Memoria su Sky

Per chi possiede l'abbonamento alla sezione cinema di Sky, segnaliamo la programmazione dedicata per tutta la settimana su Sky Cinema Collection, con i film "Jojo Rabbit", "Woman in Gold", "Sobibor", "Storia di una ladra di libri", "Resistance", "1938, diversi", "La guerra di Sonson", "Il bambino con il pigiama a righe", "L'ultimo treno", Sunshine – Storia di una famiglia", "La tregua", "Una giornata particolare", "Il giardino dei Finzi Contini", "Exodus", "Lezioni di persiano" (tutti anche su NowTv). Inoltre, mercoledì 27 gennaio, alle 21,15 su Sky Arte va in onda il documentario in prima visione L’uomo per bene – le lettere segrete di Heinrich Himmler.