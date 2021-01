Il 27 gennaio è una ricorrenza di importanza internazionale, si tratta della Giornata della Memoria, istituita per ricordare le vittime dell'Olocausto durante la Seconda Guerra Mondiale. Come ogni anno, le principali reti televisive hanno preparato una programmazione pensata per approfondire la tematica della Shoah, attraverso testimonianze, racconti, documentari e programmi storico-culturali che ripercorrano i terribili e atroci soprusi a cui furono sottoposti gli ebrei. Il 27 gennaio 1945 fu il giorno in cui le truppe dell'Armata Rossa dirette verso la Germania, liberarono il campo di concentramento di Auschwitz, motivo per cui simbolicamente fu individuato questo giorno per ricordare la morte di milioni di civili ebrei.

La programmazione di Rai1, Rai2, Rai3

Come di consueto, quindi, la Rai si impegna affinché in questa giornata non manchino spazi dedicati all'approfondimento e al ricordo che si estendono anche nei giorni successivi alla ricorrenza. Venerdì 27 gennaio sin dalla mattina, Rai Uno dedicherà dalle 6:45 una puntata speciale di Uno Mattina con servizi in collegamento da Gerusalemme, Storie Italiane alle 9.55, Oggi è un altro giorno, alle 14 e Sottovoce, in programmazione notturna, offriranno spazi alle iniziative di commemorazione. Alle 10.55, in diretta dal Quirinale, andrà in onda la Celebrazione del Giorno della Memoria, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, a cura del TG1 e di Rai Quirinale. Rai2 parteciperà alle iniziative della giornata con le trasmissioni I Fatti Vostri, in onda alle 11.10, Ore 14 e, in onda alle 15.15, Detto Fatto.

La programmazione dedicata di Rai3, invece, sarà quella di Passato e Presente – Shoah. Deportati, salvati e resistenti, con la professoressa Liliana Picciotto, in onda alle 13.15. L’attenzione rivolta all’esercizio della memoria sulla Shoah e sulle politiche antisemite del fascismo appare oggi come un elemento indiscusso, radicato nella comunità scientifica e nella società. Oltre alle reti generaliste, tutte le testate giornalistiche Rai dedicheranno un’ampia copertura informativa al Giorno della Memoria, sia in ambito nazionale, con Tg1, Tg2, e Tg3, sia con l’informazione regionale della Testata Giornalistica Regionale.

Sabato 30 gennaio andrà in onda in prima visione alle 22.45 il docufilm "Questo è un uomo”. Una produzione Red Film in collaborazione con Rai Fiction, per la regia di Marco Turco, con Thomas Trabacchi nel ruolo del grande scrittore e intellettuale italiano, Sandra Toffolatti e Werner Waas. Il film ricostruisce i momenti salienti della vita di Primo Levi, dalla deportazione fino agli ultimi anni della sua vita, toccando i temi fondamentali che hanno caratterizzato la sua biografia e la sua opera.

I canali tematici Rai5 e Rai Storia

Anche i canali tematici della Rai, non possono non dedicare uno spazio alla Giornata della Memoria.Venerdì 27 gennaio, Rai Cultura dedicherà alla ricorrenza l’intera giornata di Rai Storia, nella quale spicca in prima serata, alle 21.10, Testimoni di Auschwitz, un documentario realizzato nel 2020 per il 75° Anniversario della Liberazione di Auschwitz con l’introduzione e l’analisi storiografica del professor David Bidussa. Tutto il palinsesto di Rai Storia del 27 gennaio sarà, però, dedicato al Giorno della Memoria, a partire da “Il giorno e la Storia” (in onda a mezzanotte, con repliche successive). Dalle 9.30 inizia il racconto di "Pietre di Inciampo" che rievoca, a partire dai sampietrini in ottone posti davanti ai luoghi dove vissero, le vicende di donne e uomini vittime dell’Olocausto.

La memoria passa anche per il cinema: alle 17 il film 1945 dell’ungherese Gábor T. Szántó, che racconta un passato con cui è difficile convivere. In serata, alle 20.30, a “Passato e Presente” Paolo Mieli e la professoressa Liliana Picciotto, storica della Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea di Milano, ripercorrono le tappe che hanno portato alla nascita della consapevolezza della Shoah. Alle 22.10, "Son morto che ero bambino. Guccini va ad Auschwitz", il viaggio compiuto nel 2016 dal cantautore nel campo di concentramento con l’Arcivescovo di Bologna, Matteo Maria Zuppi e i ragazzi di una scuola media. Il ricordo di Rai Storia si conclude alle 23.10 con "Ho scelto la prigionia: diario di un internato militare italiano", dedicato alle migliaia di italiani catturati e deportati dai tedeschi dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943. Su Rai Movie, infine, è previsto nella serata del 27 gennaio il film "Il Diario di Anna Frank".

La programmazione Mediaset

In occasione del Giorno della Memoria, le reti Mediaset dedicano varie iniziative all’evento che ricorda la tragedia della Shoah. Significativa sarà la proposta del canale tematico Focus, con due prime serate: il 26 e 27 gennaio verranno trasmessi rispettivamente, Lili Marlene – La guerra degli italiani e L’orrore di Natzweiler-Struthof, seguito da Le donne di Ravensbruck e A German Life: La segretaria di Goebbels. Su Canale 5, invece, è prevista la messa in onda de Il Pianista, nella seconda serata del 27 gennaio, e il documentario inedito I ragazzi di Windermere. Su Cine34, nella serata del 25 gennaio si racconta la Shoah con La Vita è bella e si chiude l’omaggio con This Must Be The Place, il 27, su Cinema 2, in terza serata.