Giorgia Rossi verso Dazn: “Dipingono me e Diletta Leotta come rivali, ma non siamo paragonabili” Giorgia Rossi è ufficialmente uno dei nuovi volti di Dazn, la piattaforma streaming dedicata allo sport. Parlando del suo addio alla Mediaset e l’inizio di questa nuova avventura, non è mancato il confronto con Diletta Leotta, volto di punta del calcio italiano, ma l’ex giornalista di Canale 5 assicura: “Non siamo rivali”.

A cura di Ilaria Costabile

Tra i nuovi arrivi di Dazn, la piattaforma dedicata interamente allo sport, c'è anche Giorgia Rossi, la giornalista sportiva di Mediaset che è entrata a far parte della nuova squadra di conduttori che racconteranno il calcio minuto per minuto. In un'intervista rilasciata alla rivista Oggi, l'ex volto di Mediaset ha parlato anche del suo rapporto Diletta Leotta, ormai icona di Dazn, con la quale assicura: "Non c'è nessuna rivalità".

Il confronto con Diletta Leotta

Un addio, quello a Mediaset, che arriva dopo anni e anni di lavoro insieme ad altri colleghi e che, per alcuni, è sembrato del tutto inaspettato, ma Giorgia Rossi ha più volte dichiarato che questo cambiamento si è verificato in un momento propizio in cui si sentiva la necessità di cambiare. Il confronto con Diletta Leotta, però, è stato immediato, almeno da chi vive dall'esterno il suo approdo a Dazn, di cui la conduttrice siciliana è ormai il personaggio di punta:

Quando mi hanno contattato, non ho pensato a Diletta. Ci dipingono come rivali, ma non siamo paragonabili: io ho un approccio giornalistico, lei ha fatto una carriera diversa. Diletta? Una conduttrice, un personaggio pubblico che ha fatto cose che piacerebbero anche a me, tipo Sanremo, e con tante qualità che apprezzo molto

Anche Diletta Leotta aveva commentato con entusiasmo l'arrivo della collega: "Sono molto contenta che ci sia anche lei, la stimo molto" disse parlando del maschilismo nel mondo dello sport.

Giorgia Rossi e la storia con Alessio Conti

Anche dal punto di vista sentimentale, poi, la giornalista scherzando dichiara: "Non le invidio nemmeno il fidanzato" riferendosi al sex symbol del momento Can Yaman. Infatti, da sette anni Giorgia Rossi è legata al collega Alessio Conti, con il quale potrebbe essere ben presto convolare a nozze: "Il matrimonio è nei nostri programmi. Ci sposeremo in un posto esotico, senza avvisare quasi nessuno. Figli? Ora la priorità è il lavoro, ma sul tema Alessio pressa: “Mi ripete ho 45, anni, poi non avrò più energie”. Diciamo così: arriverà prima dei suoi 50″.