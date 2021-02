La Lucasfilm ha licenziato con effetto immediato l'attrice ed ex wrestler Gina Carano dalla produzione The Mandalorian. Il motivo? Le frasi che Gina Carano ha pubblicato sul suo canale Instagram, un commento sugli ebrei al tempo del nazifascismo che è stato giudicato non in linea con la politica e il sistema di valori della società che produce tutto ciò che è legato all'universo di Star Wars: "Gina Carano non è attualmente impiegata da Lucasfilm e non ci sono piani per lei in futuro. Tuttavia, i suoi post sui social media che denigrano le persone in base alle loro identità culturali e religiose sono abominevoli e inaccettabili“.

Che cosa ha detto Gina Carano

Gina Carano aveva pubblicato una serie di stories su Instagram in cui sostanzialmente associa gli ebrei al tempo della seconda guerra mondiale alla situazione di instabilità sociale e politica che c'è oggi negli Stati Uniti d'America:

Gli ebrei sono stati picchiati per le strade, non dai soldati nazisti ma dai loro vicini… anche dai bambini. Poiché la storia viene modificata, la maggior parte delle persone oggi non si rende conto che prima di arrivare al punto in cui i soldati nazisti avrebbero potuto facilmente radunare migliaia di ebrei, il governo ha fatto in modo che i propri vicini li odiassero semplicemente per essere ebrei. Dove sarebbe la differenza dall’odiare qualcuno per le sue opinioni politiche?

I post di Gina Carano su Instagram

Personalità fumantina, proprio come Cara Dune, il personaggio da lei interpretato in The Mandalorian, Gina Carano su Instagram non è nuova a messaggi sovranisti, condividendo meme e pensieri che invitano a stare attenti alla "minaccia del comunismo in America" e che invitano a reazioni da parte del popolo. Restando sul tema della serie tv disponibile su Disney Plus, è certamente un duro colpo per tutto il franchise.