Gianluigi Paragone ospite a Zona Bianca se ne va prima di iniziare: “Protesta di Trieste falsata” Il senatore ex Movimento 5 Stelle lascia il programma di Rete4 durante il collegamento in segno di protesta per il racconto delle proteste di Trieste: “Me ne sono andato prima di cominciare […] li lasciamo alla loro. idea di giornalismo”, dice in diretta Facebook. La reazione del conduttore in diretta: “Adesso sta facendo il suo show, non so quanto sia corretto.

A cura di Andrea Parrella

In queste settimane di nuova vitalità del talk show politico, è tornato di moda un grande classico di questo genere televisivo: ospiti che lasciano lo studio (o il collegamento). Se una settimana faera stato Guido Crosetto ad abbandonare gli studi di PiazzaPulita in segno di protesta contro i servizi e le ricostruzioni andate in onda, il 20 ottobre è stata la volta di Gianluigi Paragone, il fondatore di Italexit che ha discusso ancora una volta con Giuseppe Brindisi, il conduttore di Zona Bianca in onda su Rete 4.

Paragone contro il talk show di Rete4

Tema del dibattito era la vicenda dei portuali di Trieste e le proteste che negli ultimi giorni stanno caratterizzando lo scalo commerciale, con parte dei lavoratori che protesta contro l'introduzione del green pass obbligatorio sul posto di lavoro al via dallo scorso venerdì. Il senatore ex Movimento 5 Stelle, recentemente candidato sindaco a Milano, ha deciso di lasciare il programma quasi subito, ma contemporaneamente ha avviato una diretta Facebook in cui ha spiegato le motivazioni del suo gesto e condotto una sorta di talk show parallelo:

Me ne sono andato prima di cominciare, non puoi assolutamente assistere a un monologo della Fusani, che potrebbe fare la capo ufficio stampa della Lamorgese. Sarebbe perfetta. Non abbiamo niente da dire a Zona Bianca, li lasciamo con la loro idea di giornalismo.

Per Paragone tris di talk in tre giorni

Paragone, in particolare, contesta al programma televisivo di voler trattare i fatti avvenuti a Trieste senza aver passato un solo minuto nella piazza dove si svolgono le proteste. Il giornalista non è d'accordo con l'idea di un processo ai portuali: "Sono riusciti a falsare il messaggio partito dalla piazza. Non è obbligatorio partecipare alle trasmissioni preconfezionate, non so se si possa chiamare dibattito, tanto parlano solo la Fusani e Brindisi. Vediamo se Formigli sarà meglio”. Così Paragone preannuncia la sua presenza a PiazzaPulita giovedì 21 ottobre, collezionando tre diverse ospitate su tre giorni in tre talk show differenti, dopo la partecipazione a Cartabianca dello scorso martedì.

Il commento del conduttore Giuseppe Brindisi

Mentre Gianluigi Paragone attaccava il programma di rete4 in diretta Facebook, Brindisi in studio veniva avvisato del forfait del collega, rispondendo così: “Si è tolto il microfono e adesso sta facendo il suo show, non so quanto sia corretto. Aveva tutto il tempo e il modo di parlare e dire le sue cose, ha deciso di non farlo e non è nostra responsabilità. Se ci ripensa siamo contenti".