Inchiesta di Fanpage, Guido Crosetto furioso lascia lo studio di Piazzapulita: “Sono inadatto” L’imprenditore e fondatore di Fratelli d’Italia lascia gli studi del programma di Corrado Formigli nella puntata che parla ancora di fascismo in relazione all’inchiesta Lobby Nera di Fanpage.it, contestando l’approccio giornalistico: “Penso la democrazia si fondi sul confronto e non sui plotoni di esecuzione”.

A cura di Andrea Parrella

Si è interrotta in anticipo la partecipazione partecipazione di Guido Crosetto a Piazzapulita. L'imprenditore e fondatore di Fratelli d'Italia ha partecipato per la seconda settimana consecutiva al programma di Corrado Formigli, che anche per la puntata del 14 ottobre si è occupata dell'inchiesta di Fanpage.it Lobby Nera e del tema delle frange di estrema destra che, stando all'inchiesta, sarebbero legate al partito guidato da Giorgia Meloni.

Dopo la sfuriata della scorsa settimana, quando aveva accusato pesantemente il giornalista di La7 Alessio Lasta, Guido Crosetto ha deciso di abbandonare gli studi del programma poco dopo l'inizio della puntata. Quando Formigli gli ha chiesto un parere sull'inchiesta e sul dibattito in studio, Crosetto ha risposto così:

Man mano che la sentivo andare avanti mi chiedevo cosa ci facessi qui. Io ho una grandissima stima nei confronti del giornalismo e una ancora più grande nei confronti della politica. Penso la democrazia si fondi sul confronto e non sui plotoni di esecuzione. Quando vedo plotoni penso che sarebbe più corretto ci fossero le persone su cui si puntano le armi. Io ho lasciato la politica 3 anni fa, l'ho lasciata perché non mi piaceva, mi sentivo al di sopra di questo modo becero di farla. Per cui sono inadatto nel recitare il ruolo di foglia di fico e faccio la sola cosa possibile, la saluto, mi scuso e me ne vado.

Poco dopo Crosetto ha pubblicato su Twitter un commento alla vicenda, scusandosi con i telespettatori e con il programma di La7 condotto da Formigli: "Non dividetevi, come al solito, tra squadre di tifosi per commentare il mio gesto. Non ha nulla di politico. È altro. Riguarda il modo di fare le cose. Anche di contrapporsi. Mi è costato molto farlo e ho deciso 5 minuti prima di alzarmi. Mi scuso con PiazzapulitaLA7".