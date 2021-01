Fabrizio Frizzi continua ad essere uno dei personaggi più ricordati e compianti della storia della Rai, tra quelli la cui morte, poco più di due anni fa, determinò un lutto collettivo a livello nazionale che svelò tutto l'amore nei suoi confronti. Tra i conduttori a lui più legati c'è sicuramente Giancarlo Magalli, che ha vissuto la migliore stagione della sua carriera da presentatore negli stessi anni in cui Frizzi diventava uno dei volti di punta della Rai. Magalli ha ricordato Fabrizio Frizzi con commozione nel corso della trasmissione domenicale di Francesca Fialdini Da noi a ruota libera, nel corso di una lunga intervista in cui si è raccontato alla conduttrice: “Era la persona più buona, genuina e spontanea e più altruista che io abbia mai conosciuto. Un uomo fantastico”.

Il ricordo di Giancarlo Magalli

Tra loro c'era un rapporto molto sincero e franco, ma per rendere l'idea del caratteri di Fabrizio Frizzi, Magalli ha anche raccontato uno scherzo fatto all'amico conduttore, ai tempi in cui Frizzi presentava il programma Scommettiamo che…: durante una trasferta di lavoro gli fece credere di aver rubato dalla sua stanza una serie di gadget e oggetti: “Lui era terrorizzato all’idea che pensassero che avesse rubato in hotel, ma non era vero. Poi gliel’abbiamo detto ovviamente… a chiunque altro avessi fatto uno scherzo così avrebbe detto: ma che importa”.

Magalli e i 20 anni de I Fatti Vostri

Intanto Giancarlo Magalli, tornato ad essere voce narrante nella quinta edizione de Il Collegio, continua ad essere il volto di punta de I fatti vostri, trasmissione di Rai2 che nel 2021 festeggia i 20 anni di messa in onda, il più dei quali affidati proprio alla sua conduzione. Sono in tutto sedici le edizioni del programma ideato da Michele Guardì affidate a Magalli, che a 76 anni ostenta la sua proverbiale irriverenza, noché la schiettezza con la quel conferma il suo essere un outsider.