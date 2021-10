GFVip, Sophie chiude con Gianmaria: “Non mi interessa averti nella mia vita, lasciami in pace” Nel momento in cui Gianmaria non sembra recepire il messaggio, Sophie decidere di mettere in chiaro la situazione con lui senza troppi giri di parole e gli chiede di smettere di darle attenzioni. “Gianmaria lasciami in pace, non mi far venire il nervoso”, lo gela. “Non mi interessa proprio parlare con te. Tu parli tanto, poi i fatti annullano tutto quello che dici”. L’imprenditore non sembra intenzionato a ricevere un no come risposta e così lei diventa sempre più dura nei suoi confronti.

A cura di Giulia Turco

Sophie decide di mettere un punto alla sua conoscenza con Gianmaria. Nonostante non abbia mai nascosto un’attrazione fisica per l’imprenditore, l’ex tronista di Uomini e Donne ha capito che tra lei e Antinolfi non può funzionare. I malumori aleggiano nella casa già da diversi giorni, ma nel momento in cui Gianmaria non sembra recepire il messaggio, Sophie decidere di mettere in chiaro la situazione con lui senza troppi giri di parole e gli chiede di smettere di darle attenzioni.

Sophie allontana Gianmaria

Sophie non gradisce più l’ironia di Antinolfi e prende male ogni scherzo che il gieffino mette in atto pur di attirare la sua attenzione. Durante un momento di relax in giardino Sophie si mostra parecchio infastidita. “Gianmaria lasciami in pace, non mi far venire il nervoso”, lo gela. “Non mi interessa proprio parlare con te. Tu parli tanto, poi i fatti annullano tutto quello che dici. Fammi stare nel mio e tu stai nel tuo. Non mi rovinare l’umore”. L’imprenditore non sembra intenzionato a ricevere un no come risposta e tenta in tutti i modi di ricucire il rapporto con lei, o per lo meno di avere spiegazioni. “Fammi fare il mio percorso come ho sempre fatto”, chiude Sophie. “Non metterti in mezzo, da quando lo hai fatto la tua confusione l’hai passata a me. Io sono tutto tranne una persona confusa: non mi interessa averti nella mia vita”.

Il suggerimento di Soleil a Gianmaria

Nel frattempo Soleil, che non tollera non essere coinvolta nelle dinamiche, cerca un nuovo ruolo nella relazione tra Gianmaria e Sophie. Mentre l'imprenditore si sente ferito e amareggiato dal no dell'ex tronista che non vuole più saperne di lui, Soleil lo prende da parte e si comporta come un'amica dispensando consigli e prendendo, inaspettatamente, le sue parti. "Tu sei un uomo maturo di 35 anni", lo lusinga, "lei una ragazzina di 19 che evidentemente non sa quello che vuole e che non ha mai avuto una storia seria, chissà perché", incalza. "Potresti essere tu la sua prima storia sera, ma dovresti insegnarle tu come si fa a vivere le relazioni, devo svegliarti".