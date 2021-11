GFVip, Sonia Bruganelli contro Raffaella Fico: “Ridicolo fare una causa per una parola scherzosa” Signorini riporta Raffaella Fico al battibecco iniziato la puntata precedente con Sonia Bruganelli, servendo alle due donne uno scontro faccia a faccia. Il tema, la lite furiosa avvenuta nella casa quando Soleil Sorge, favorita dall’opinionista, le rivolse il “Bye bitch”, che fece infuriare Raffaella tanto da farle pensare di agire per vie legali. Poi tira fuori dal cilindro un vecchio video tratto dal profilo Tik Tok della showgirl sulle note di ‘Boss Bitch’. “Quella canzone andava di moda”, si giustifica Raffaella.

A cura di Giulia Turco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Raffaella Fico è in studio al GFVip dopo l'eliminazione della scorsa puntata. La showgirl napoletana, nonostante non sia più in gioco, riesce comunque a scaldare la temperatura dello studio accendendo polemiche. Alfonso Signorini la riporta allo scontro iniziato la puntata precedente con Sonia Bruganelli, servendo alle due donne uno scontro faccia a faccia. Il tema, la lite furiosa avvenuta nella casa quando Soleil Sorge, favorita dall'opinionista, le rivolse il "Bye bitch", che fece infuriare Raffaella tanto da farle pensare di agire per vie legali. "Ridicolo fare una causa per una parola detta in maniera scherzosa", sentenzia la Bruganelli.

Il video di Raffella Fico in cui balla "Boss Bitch"

"È un intercalare", continua a spiegare l'opinionista a sostegno di Soleil Sorge. Il conduttore poi, per pizzicare Raffaella Fico, tira fuori dal cilindro un vecchio video tratto dal profilo Tik Tok della showgirl in cui si riprendeva durante un balletto sulle note di Boss Bitch, il brano di Doja Cat che fece particolarmente scalpore nel 2020. "Quella canzone andava di moda", si giustifica davanti a quelle immagini. "Ma se una persona dice bitch ad un’altra è una questione diversa. Soleil è intelligente e volva attribuire a quella parola quel significato".

Raffaella Fico sarebbe pronta alla querela

La showgirl appena uscita dalla casa aveva lasciato intendere di essere pronta a muoversi per vie legali nei confronti di Soleil Sorge che le aveva rivolto quelle parole. "Su quella frase io non posso aggiungere altro, mi fermo qui perché verrà valutato nelle sedi opportune. Non posso andare oltre su queste frasi e su queste affermazioni". Una reazione che tuttavia non sembra affatto aver spaventato l'influencer che dalle mura della casa le aveva risposto per le rime: "Tesoro non conosci la legge se pensi di potere fare una cosa del genere per un termine scherzoso e con intenzioni scherzose".