Nella casa del GFVip, i concorrenti hanno festeggiato il compleanno di Rosalinda Cannavò. Come già era accaduto per gli 80 anni di Patrizia De Blanck, i vipponi hanno organizzato una festa a sorpresa, con tanto di torta e palloncini. Ognuno di loro ha scelto di scrivere un messaggio di auguri a Rosalinda su un cartoncino colorato e, al momento della torta, l'attrice 28enne si è commossa leggendoli.

I vip dedicano un messaggio di auguri a Rosalinda

"Ti auguriamo che questo compleanno vissuto qui dentro possa cancellare definitamente tutti i tuoi fantasmi del passato, per fare sì che la splendida luce che illumina i tuoi occhi possa tornare a brillare insieme al tuo sorriso", le hanno scritto Tommaso e Francesco. Poi il messaggio da parte di Dayane, scritto per lei da Stefania Orlando: "Amore mio, spero che tu possa avverare tutti i tuoi sogni e desideri, spero che questo sia un compleanno indimenticabile perché hai tante persone che ti vogliono un mondo di bene. So quanto ti manca la tua famiglia e Giuliano, perché come me hai sempre passato il tuo compleanno lontano dagli affetti. Oggi ci sono io che faccio parte della tua famiglia".

Lo spogliarello dei ragazzi del GFVip per Rosalinda

Dopo un momento emozionante, i ragazzi hanno festeggiato a modo loro Rosalinda e la componente maschile ha deciso di esibirsi in un divertente spogliarello. Rosalinda, seduta a fianco di Dayane, Elisabetta e Giulia Salemi, ha assistito allo strip-tease di Tommaso Zorzi, che si è steso sulle loro gambe, accennando ad una coreografia sensuale. Lo stesso ha fatto Giacomo Urtis, ancora nella casa, che si è persino tolto la maglietta facendo ammirare i suoi addominali a Rosalinda. Infine è stato il turno di Pierpaolo Pretelli e Andrea Zelletta che si sono esibiti in coppia, in uno spogliarello molto piccante che ha entusiasmato le donne della casa.

La lettera del fidanzato Giuliano Condorelli

Allo scoccare della mezzanotte Rosalinda è stata chiamata in confessionale. Ad attenderla c'era una sorpresa per lei: una rosa bianca e una lettera da parte del suo fidanzato Giuliano. Tanto attesa visto che, nelle scorse settimane, l'attrice era scoppiata in lacrime perché credeva di non avere più il suo supporto. Il suo timore era di averlo ferito, per il presunto rapporto sentimentale con Dayane di cui si è parecchio parlato: "Non è giusto che lui soffra se ci sono gossip, voci. Non penso al bello che ho fatto qui, ma penso se in qualche modo l’ho ferito. Penso se la mia felicità è costata a qualcuno. Per la prima volta qui ho pensato di fare quello che volevo per stare bene e non ho pensato agli altri", si era sfogata con Dayane. A risollevarle il morale nel giorno del suo compleanno, un dolce messaggio di auguri da parte di Giuliano: "Non mi vedi ma sono sempre accanto a te, prova a chiudere gli occhi un attimo e mi vedrai. Dormi bene e goditi il tuo giorno cucciola ti amo", recita la lettera. La loro storia è ancora al sicuro.