Tra Rosalinda Cannavò e Dayane Mello i rapporti si sono raffreddati definitivamente. Nessun litigio in particolare, anzi tra di loro ci sono stati diversi chiarimenti e le due amiche si sono scambiate parole d'affetto tramite alcune lettere, eppure il loro legame non sembra destinato a tornare saldo come un tempo. Dopo la sua esperienza in Cucurio, Adua spiega ai compagni di essersi sentita molto più libera senza Dayane e ad oggi avverte la sua presenza come fonte di stress e preoccupazioni.

Rosalinda dopo l'esperienza in Cucurio

Uscita dal Cucurio e rientrata in casa, Adua Del Vesco si confronta con Stefania Orlando. Le spiega di essere stata benissimo e di aver ben chiaro il perché: "Non capivo perché stavo così bene, ora lo so. Sono sincera, non volevo tornare qua dentro, nel Cucurio mi sono sentita libera". Lontana da Dayane, Rosalinda si sente più libera di viversi la sua esperienza, senza condizionamenti: "Spesso si creano delle situazioni tra lei e altre persone a cui tengo e io mi trovo in difficoltà. Vorrei vivermi tutto serenamente, senza situazioni in cui lei è al centro". A Stefania non è sfuggito che in questi giorni tra le due amiche c'è stato uno scambio di lettere: "Ci capiamo di più quando scriviamo perché ognuna ha il proprio spazio", spiega l'attrice.

Rosalinda e Dayane dormono separate

Tornata in casa Adua non ha sentito il bisogno di riavvicinarsi all'amica Dayane. E arrivata la sera sceglie di infilarsi nel letto al fianco di Samantha, suscitando la gelosia della modella. "Tu dove dormi?", le chiede Dayane. "Qua con Samantha", risponde tranquilla Rosalinda. "Perché?", domanda Dayane. "Così…", chiude il discorso l'attrice, senza dare altre spiegazioni, sussurrando poi all'orecchio di Samantha De Grenet un sincero: "Ti voglio bene". La modella brasiliana, rimasta sola nel suo letto, si è messa a dormire, senza rinunciare a qualche sbirciata nel letto di fianco.