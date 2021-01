Rosalinda Cannavò e Dayane Mello alternano momento di amore e odio nella casa del GFVip. E ormai c'è da pensare che sarà così fino alla fine del reality, poi una volta fuori dalla casa le due amiche chiariranno che piega dovrà prendere il loro rapporto. Dopo l'ultima litigata tra di loro, durante la quale Adua Del Vesco si era lasciata andare ad uno sfogo: "Sono lì lì per avere un attacco isterico", Rosalinda e Dayane sono tornate a scherzare. A rimettere tra loro il buonumore, un sogno particolare che l'attrice siciliana ha subito raccontato all'amica.

Rosalinda racconta il sogno erotico su Dayane

Rosalinda si sveglia di buon umore. Saltella e canta per la casa e non può trattenersi dal raccontare il sogno che ha fatto durante l'ultima notte. Si confida con Dayane e le spiega di aver sognato di fare un film erotico con lei. "Davvero? Ma sessuale? Era bello?", la inonda di domande Dayane, molto divertita. "Era bello ma non te lo racconto, te lo dico fuori da qua", risponde imbarazzata Rosalinda, ammettendo che in sogno tra loro ci sarebbero stati dei baci e un momento "molto bello". Immediata la reazione di Stefania Orlando che ha sentito tutto: "Ormai non ci crediamo più a queste cose ragazze", dice ridendo. La incalza Tommaso Zorzi, tra le risate: "Sei in assenza di dinamiche? Inventa un sogno erotico, il terzo blocco sarà tuo!", ironizza l'influencer.

Rosalinda e Dayane avevano da poco litigato

Le Rosmello vengono da una lite scoppiata durante un gioco, che avrebbe dovuto portare un po' di serenità tra gli inquilini. Il gioco in questione si chiama HugFreeze: i concorrenti dovevano abbracciare il compagno più vicino al sunare dell'allarme. A far innervosire Dayane, è il fatto che Rosalinda si sia avvinghiata prima a lei, per poi lasciarla ed abbracciare Maria Teresa. "Ma che senso ha? Ma pensi sia giusto? Mi spingi e mi dici ‘Non ti abbraccio, abbraccia l'altro?", l'ha interrogata stizzita la modella. Rosalinda l'ha invitata a moderare i toni: "Però calma Dayane. Era per non farla perdere di nuovo. Dayane non c'è bisogno che ne fai un dramma. Volevo fare un gesto nei confronti di Maria Teresa, semplicemente questo". L'attrice si è isolata in camera da letto e a chi provava a consolarla ha spiegato di voler restare da sola: "Voglio stare tranquilla, da sola. Sono nervosa, sono isterica".