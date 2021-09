GFVip, Raffaella Fico sul fidanzato Piero Neri: “Non sapevo neanche che lavoro facesse” “Ma la l’operaio questo personaggio?”, tuona una delle due opinioniste accomodate sul sofà. Raffaella Fico è a dir poco stizzita: “Fa un lavoro come tanti altri”. Il suo fidanzato Piero Neri no, non fa l’operaio, ed è un facoltoso imprenditore, come ha rivelano il settimanale Chi. L’amore con la showgirl è nato lo scorso luglio, ma tanto è l’amore che si sarebbero già promessi le nozze.

A cura di Giulia Turco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Raffaella Fico non poteva passare indenne questa puntata del Grande Fratello Vip. Se Alfonso Signorini non le ha dato filo da torcere, a punzecchiarla ci hanno pensato le due opinioniste pop sedute in studio accanto a lui. Per la showgirl si apre un tenero momento cuore, quando il conduttore le rivela che il suo fidanzato Piero Neri le ha lasciato 100 rose rosse fuori dal suo camerino. Raffaella si emoziona e si imbarazza quando Signorini mostra il servizio fotografico di Chi con gli scatti del loro amore risalenti a quest'estate. Un romantico weekend a Capri e un tuffo in mare insieme a Mia, la figlia nata da Mario Balotelli.

Che lavoro fa Piero Neri fidanzato di Raffaella Fico

"Ma la l’operaio questo personaggio?", tuona una delle due signore accomodate sul sofà. Raffaella Fico è a dir poco stizzita: "Fa un lavoro come tanti altri", risponde senza convincere le opinioniste. "Non sapevo neanche che lavoro facesse quando l’ho conosciuto", aggiunge. "Beh certo perché un operaio le fa recapitare 100 rose certo…", insiste una delle due. Piero Neri no, non fa l'operaio, ed è un facoltoso imprenditore. Ha 45 anni ed è l'erede di un'impresa mercantile di Livorno, che bazzica nelle zone di Forte dei Marmi. Per uno strano incrocio di conoscenze, Piero è anche molto amico di Gianmaria Antinolfi.

Piero Neri e Raffaella Fico, foto dal settimanale Chi.

Raffaella Fico aveva detto di essere single

Al dito puntato delle due signore Raffaella Fico risponde spiegando che le clip in cui aveva ammesso di essere single risalivano ormai a tempo fa. Non rispecchiano più la sua situazione sentimentale, ora che è felicemente innamorata dell'imprenditore: "Ci conosciamo da un mese e mezzo, ma lo amo molto", ammette in diretta. Secondo quanto riporta il settimanale Chi, i due avrebbero iniziato a frequentarsi a luglio, senza lasciare traccia sui social di questo rapporto e quanto pare, i due si sarebbero scambiati la promessa di convolare a nozze dopo la partecipazione al reality.