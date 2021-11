GFVip, Manuel Bortuzzo rivela alle Selassié il loro destino: “Voi tre vi dividono” A spoilerare la notizia alle tre sorelle è Manuel Bortuzzo che ha anticipato a Jessica Selassié quale il destino delle sorelle: “Non so quale settimana, ma voi tre vi dividono. Poi se avrò ragione mi darete la mano”. Jessica incredula: “Te l’hanno detto?”.

Il GFVip ha annunciato che presto le tre sorelle Selassié non saranno più un unico concorrente, ma proseguiranno il gioco divise, come Lulù, Jessica e Clarissa. Il conduttore lo ha annunciato nel corso dell'ultima puntata del programma, rivelando soltanto al pubblico il destino delle tre sorelle, ancora ignare di quanto accadrà nelle prossime settimane.

Le princess non saranno più un unico concorrente

A spoilerare la notizia alle tre sorelle è Manuel Bortuzzo che, durante il weekend ha anticipato a Jessica Selassié quale il destino delle sorelle da ora in avanti nel gioco. "Non so quale settimana, se questa o la prossima, ma voi tre vi dividono", ha detto in presenza di Aldo Montano e Francesca Cipriani, "poi se avrò ragione mi darete la mano". Jessica incredula: "Te l'hanno detto?", ha chiesto di più su una possibile conversazione con gli autori in confessionale. Manuel però è rimasto in silenzio. Le Selassié non sarebbero le prime concorrenti "multiple" ad essere divise. Prima di loro, lo scorso anno, iniziarono come coppia e continuarono singolarmente Maria Teresa Ruta e la figlia Guenda Goria. Prima ancora ci furono Le Donatella, Giulia e Silvia Provvedi, i fratelli Cecilia e Jeremias Rodriguez.

Le tensioni tra sorelle delle ultime settimane

Negli ultimi tempi le tre ragazze romane di origine etiope sono apparse piuttosto distanti. Non sembra scorrere più alcuna alleanza tra sorelle, anzi. Le tre si punzecchiano e non fanno altro che bisticciare tra le mura della casa, per motivi di poca importanza. I litigi delle sorelle non hanno convinto il pubblico, già consapevole del fatto che la dinamica di rottura delle Princess era prevista sin dall’inizio. È sempre più chiaro dunque che i comportamenti delle tre ragazze improvvisamente intolleranti una all'altra siano ‘governati’ da fuori la casa.