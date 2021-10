GFVip, Manila Nazzaro commossa dal messaggio di Lorenzo Amoruso: “Abbiamo tutto per essere felici” Manila Nazzaro ha ricevuto una bellissima sorpresa dal suo compagno, Lorenzo Amoruso. L’ex calciatore le ha fatto una vera e propria dichiarazione d’amore, ricordandole che nonostante il dolore provato per la perdita del loro bambino, sono pronti ad andare avanti: “Siamo una famiglia, io ci sono e ci sarò sempre”.

A cura di Ilaria Costabile

Non sono mancati momenti ricchi di emozione nella puntata di lunedì 11 ottobre del Grande Fratello Vip. Alcuni dei concorrenti hanno ricevuto delle sorprese, come Manila Nazzaro a cui è stato mostrato un video messaggio che le ha inviato il suo compagno, Lorenzo Amoruso, in occasione del suo compleanno.

Il messaggio di Lorenzo Amoruso

I due hanno un rapporto particolarmente solido e sono diventati nel tempo l'uno la spalla dell'altra, ci sono stati molti momenti nelle settimane trascorse lontano dal suo compagno in cui l'ex Miss Italia l'ha ricordato con ardore parlando con le altre inquiline. Chiamata da Alfonso Signorini durante la serata e invitata ad entrare nella nave dell'amore, Manila scopre una sorpresa bellissima, oltre ad un regalo c'è anche un videomessaggio mandatole dal suo Lorenzo, che le dice:

Amore mio, mi manchi tantissimo, ma sono contento che puoi vedere questo video. Hai parlato molto di questo bimbo che abbiamo perso, ma sai che il mio amore per te non cambierà mai. Sono cose che capitano, ce lo siamo detti tante volte, purtroppo ne abbiamo preso le conseguenze, perché si soffre e anche tanto. Però, adesso, dimentica, andiamo avanti, abbiamo una famiglia, siamo una famiglia, io te Chicco e Nicolas e abbiamo tutto per essere felici. Io ci sono stato e ci sarò sempre.

Il saluto a sopresa dei suoi figli

La showgirl non è riuscita a trattenere la commozione, nonostante la felicità nel vedere il suo compagno sereno e pronto a sostenerla in ogni momento. Alla fine del video, però, un'altra sorpresa l'ha travolta, ovvero il saluto dei suoi figli che l'hanno incoraggiata a continuare per la sua strada, assicurandole di stare bene e di guardarla in ogni momento e, ovviamente, di fare il tifo per lei. Davanti ai suoi bambini, Manila si è definitivamente sciolta e tra le lacrime ha ringraziato il Grande Fratello per questi momenti così emozionanti.