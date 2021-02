Samantha De Grenet e Maria Teresa Ruta sono le due nominate della puntata del GFVip in onda lunedì 1 febbraio. Dopo l'eliminazione di Carlotta Dell'Isola, le due concorrenti sono finite al televoto che si chiuderà nella puntata di venerdì 5 febbraio. Una tra Samantha e Maria Teresa dovrà quindi abbandonare definitivamente la casa e rinunciare alla corsa alla finale di lunedì 1 marzo, che decreterà il vincitore di questa lunga edizione del Grande Fratello Vip.

Le nomination della 36esima puntata

Lunedì 1 febbraio si sono svolte le consuete nomination tra i concorrenti della casa. Come sempre una parte di nomination si sono svolte nel segreto del confessionale e una parte sono state palesi, in base al piramidale pescato dai concorrenti. Stefania Orlando ha nominato Samantha De Grenet, Rosalinda Cannavò ha nominato Andrea Zenga, Tommaso Zorzi ha nominato Giulia Salemi e Giulia Salemi ha nominato, di ricambio, Tommaso. Poi è stato il turno di Maria Teresa Ruta che ha nominato Samantha e di Andrea Zelletta che ha nominato Maria Teresa, dopo gli scontri avuti in settimana e non del tutto risolti. Anche Dayane Mello ha nominato Maria Teresa, mentre Pierpaolo Pretelli ha nominato Samantha.

L'eliminazione di Carlotta Dell'Isola

Carlotta Dell'Isola è stata costretta a salutare definitivamente il reality, a un mese dalla sua conclusione, dopo 20 settimane e 139 giorni di messa in onda. Erano quattro le donne finite in nomination: Maria Teresa Ruta, Samantha De Grenet, Carlotta Dell'Isola e Giulia Salemi. L'eliminazione di Carlotta arriva pochi minuti dopo la proposta di matrimonio che ha ricevuto da parte del suo fidanzato Nello, entrato nella casa per incontrarla. Carlotta era rientrata dalla passerella con un grande mazzo di fiori in mano e un anello di fidanzamento al dito. Tanto le bastava per essere pazza di gioia. "Fuori tanto c'è Nello ragazzi, va bene così", ha detto lasciando per sempre la casa del GFvip.