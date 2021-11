GFVip, la presunta risposta di Belen dopo il discorso di Gianmaria Antinolfi sulla gravidanza Le dichiarazioni di Gianmaria Antinolfi sulla presunta gravidanza di una sua ex argentina, associata poi a Belen Rodriguez, hanno avuto un riscontro da parte della diretta interessata. La showgirl, infatti, in queste ore ha pubblicato una foto sui social che potrebbe essere indirizzata all’imprenditore campano, nel quale prende le distanze da quanto da lui affermato e scrive: “Non ho capito bene il discorso”.

A cura di Ilaria Costabile

Dopo la bomba lanciata da Gianmaria Antinolfi che ha raccontato nella casa del Grande Fratello Vip di aver messo incinta una sua ex, facendo poi spuntare il nome di Belèn Rodriguez, è arrivata una presunta frecciatina da parte della showgirl in queste ultime ore. L'argentina, seppur in maniera ironica, ha voluto sottolineare come le parole dell'imprenditore napoletano non corrispondano alla realtà dei fatti.

La presunta frecciatina di Belen Rodriguez

Il sarcasmo spesso si rivela un'ottima arma per confutare, in maniera leggera, le dichiarazioni altrui ed è quella che avrebbe scelto di utilizzare Belén Rodriguez quando a distanza di qualche ora dalle parole di Gianmaria Antinolfi che ha parlato di una sua ex argentina rimasta incinta durante la loro relazione, ha commentato la notizia sui social. La showgirl ha pubblicato una foto con un'espressione interrogativa a cui ha affiancato la frase: "Non ho capito bene il discorso". Un modo come un altro per dire che, in sostanza, che questo avvenimento non le risuona affatto familiare e che, quindi, quanto detto dal gieffino non corrisponderebbe alla verità.

Il flirt tra Gianmaria e Bèlen

A fare il nome di Belen Rodriguez, volendo attenersi a quanto si è verificato nella casa più spiata d'Italia, non è stato l'imprenditore campano, quanto Jessica Selassiè che era presente nel momento in cui lui stava raccontando alcuni aneddoti della sua vita sentimentale. Insomma, il caso sarebbe scoppiato da una associazione di idee, forse, troppo avventata, sebbene sia piuttosto noto il flirt che Antinolfi ha avuto con la showgirl durante l'estate scorsa. I due erano stati beccati insieme a Capri, durante i festeggiamenti per il compleanno di Giamaria e non troppo tempo dalla fine della relazione di lei con Stefano De Martino. Un flirt durato il tempo di un battito di ciglia, dal momento che poi si è dissolto nel nulla, nonostante la notorietà poi acquisita dall'attuale gieffino.