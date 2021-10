GFVip, Gianmaria Antinolfi: “Ho messo incinta la mia ex” e spunta il nome di Belen Rodriguez Gianmaria si confida con i compagni e rivela di aver messo incinta una sua ex fidanzata, originaria dell’Argentina, che avrebbe deciso di tornare in patria non appena scoperta la gravidanza. Le avrebbe consigliato di riflettere prima di affrontare la nascita di un bambino visto che la ragazza in questione era sposata. Jessica Selassié corre a rivelarlo a Soleil, associando la ragazza in questione a Belen Rodriguez: “Se viene qui Belen gli fa un bucio de c**o così grande”.

A cura di Giulia Turco

Gianmaria Antinolfi al GFVip sta facendo di tutto pur di attirare l'attenzione su di sé. In mattinata, durante un momento di confidenze con i compagni Manila, Aldo e Jessica Selassié, l'imprenditore napoletano ha raccontato alcuni aneddoti della sua vita sentimentale fuori dalla casa, rivelando un particolare inedito che non a caso ha catturato l'attenzione del pubblico. A quanto pare Gianmaria avrebbe messo incinta una sua ex fidanzata, originaria dell'Argentina, che avrebbe deciso di tornare in patria non appena scoperta la gravidanza. L'imprenditore le avrebbe consigliato di riflettere per bene prima di affrontare la nascita di un bambino visto che la ragazza in questione era sposata.

La rivelazione di Gianmaria e le reazioni

"In realtà io non volevo andare in Argentina", racconta Antinolfi, "però lei era partita per un motivo preciso, perché era rimasta incinta", aggiunge specificando che il figlio sarebbe stato il suo: "Incinta del marito? No, di me. Era rimasta incinta prima di partire, non era avanti l'aveva appena scoperto", racconta ai compagni senza rivelare l'identità della donna in questione con la quale aveva un relazione in segreto. "Io le ho detto ‘Fai quello che vuoi, mi rendo conto che nella tua posizione nessuno sa che stiamo insieme: se nasce un bimbo da un'altra persona passi male quindi scegli tu". Subito la sorella Selassié è corsa a rivelare il tutto a Soleil, facendo "due più due" e associando la ragazza in questione a Belen, nonostante Gianmaria non abbia mai fatto esplicitamente il suo nome: “Ha detto delle cose molto forti. Poi però hanno girato le telecamere per non riprendere. Amore se viene qui Belen gli fa un bucio de c**o così grande".

Il flirt tra Gianmaria Antinolfi e Belen Rodriguez

La relazione tra Gianmaria Antinolfi e la showgirl argentina risale alla scorsa estate. I due erano stati pizzicati insieme tra Napoli e Capri, dove Belen si era recata in occasione del compleanno dell’imprenditore. Nonostante la Rodriguez non abbia mai commentato il flirt, le foto del bacio con Gianmaria pubblicate sulla prima pagina di Chi parlavano chiaro. Nonostante ciò, pare che l’imprenditore abbia avuto diverse relazioni con donne argentine in passato, dunque la relazione con Belen potrebbe condurre del tutto fuori strada rispetto alla vicenda della ex fidanzata rimasta incinta.