GFVip, il folle incontro tra Francesca Cipriani e il suo Alessandro: “Resta qui non mi lasciare” Finalmente Francesca Cipriani e Alessandro Rossi si sono incontrati e si sono abbracciati. Dopo una serie di tentativi non andati a buon fine, e sempre a distanza, la showgirl dopo aver patito qualche dispettuccio da parte di Alfonso Signorini è corsa tra le braccia della sua metà e in lacrime: “Non mi lasciare, non voglio più stare qui”.

A cura di Ilaria Costabile

Dopo tante promesse è finalmente arrivato il momento per Francesca Cipriani di incontrare il suo amato Alessandro, anche se ha dovuto penare un bel po' prima di poterlo abbracciare. Alfonso Signorini si è divertito a giocare un po' con la showgirl, facendola allontanare dalla casa per far entrare la sua dolce metà e portare a termine una bellissima sorpresa.

Francesca Cipriani riabbraccia Alessandro

I primi tentativi di far incontrare la ex Pupa con il suo fidanzato stavano quasi per finire in tragedia, con Francesca Cipriani in lacrime e urlante pronta a distruggere qualsiasi cosa avesse sotto tiro pur di raggiungere Alessandro Rossi che, intanto, cercava di tranquillizzarla. Nella puntata di venerdì 22 ottobre è accaduto qualcosa di molto simile, in quanto Alfonso Signorini ha fatto raggiungere la passerella alla showgirl attivando poi il freeze che, quindi, non le avrebbe consentito di muoversi: "Ti prego Alfonso non farmi soffrire così"

Intanto, però, Alessandro era già all'interno della casa, pronto ad accogliere tra le sue braccia la gieffina: "Alfonso ma dove devo andare" chiede emozionato al conduttore che, in qualche modo prova a distrarlo. Nel frattempo la porta rossa viene bloccata in modo che quando viene detto alla Cipriani che il suo fidanzato non è fuori, ma dentro la dimora di Cinecittà, lei pur scagliandosi con tutta la sua forza contro la porta per aprirla non vi riesce

Finalmente, però, i due riescono ad incontrarsi e parte un bacio incredibilmente passionale al cospetto degli altri inquilini che, infatti, assistono estasiati a questo incontro che ha dell'incredibile. Francesca Cipriani riabbraccia il suo amore: "Non mi lasciare" gli urla e lui, infatti, scherzando dice ad Alfonso Signorini: "Io me la porto a Cesenatico". Dopo questo incontro e qualche minuto passato da soli, la showgirl non è pronta a lasciarlo andare ed è quasi tentata dal chiedere di andar via: "Io non voglio stare più qui, voglio andare via" scoppiando in un pianto disperato e difficile da fermare.