GFvip, Francesca Cipriani riceve il messaggio del fidanzato e ha una reazione fuori controllo

A cura di Giulia Turco

Al Grande Fratello Vip Francesca Cipriani riceve un messaggio da parte del suo fidanzato e ha una reazione che lascia sotto choc tutti i concorrenti. La showgirl, sentendo la voce del compagno che le dedica un messaggio d'amore da fuori le mura di Cinecittà, è totalmente fuori controllo. Urla, si butta a terra, quasi come se avesse un mancamento. "Ti amo amore, per tutta l'eternità", grida a squarcia gola sotto gli occhi basiti degli inquilini. Nessuno capisce il motivo della sua reazione, alcuni ridono imbarazzati, altri rimangono con gli occhi granati, immobili, senza sapere come reagire.

Chi è il fidanzato di Francesca Cipriani

L'ex protagonista de La Pupa e il Secchione, classe 1984, è fidanzata con il 30enne Alessandro Rossi, imprenditore edile e arredatore di Cesenatico, immortalato in alcuni degli scatti pubblicati sul profilo Instagram della Cipriani. La concorrente è convinta del fatto che la sua giovane fiamma la attenda a braccia aperte fuori dal reality. "Ci siamo piaciuti subito e tempo sue settimane ho accettato il suo invito a cena", ha raccontato in un'intervista rilasciata a Chi prima del suo ingresso nella casa. "Tra il primo e il secondo incontro, ha continuato a mandarmi messaggi, fiori, tortellini, ravioli, piadine della sua Romagna: sapeva come colpirmi perché sono una golosastra! Poi non ci siamo più lasciati".

Gli amori di Francesca Cipriani

In passato la showgirl ha raccontato di aver vissuto amori molto turbolenti e tormentati. Il suo rapporto con Alessandro Rossi "Con il mio ex, sono finita tre volte in ospedale. Ne ho avuti di problemi, tra tradimenti, corna, botte, raggiri", ha raccontato a Chi. "Alessandro è un campione di tenacia e di tenerezza. Fa su e giù da Cesenatico ogni settimana per stare con me. Mi merito la felicità. Incrociando le dita, lo dico: sono felice".