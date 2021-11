GFVip, Gianmaria accusato di mentire sul suo lavoro: “Sono un dirigente, tutto quel che ho è mio” L’imprenditore napoletano ormai è sotto assedio da tutti i fronti. Da quello della neonata alleanza tra Alex Belli e le ex nemiche Soleil Sorge e Sophie Codegoni e dallo stesso Alfonso Signorini che in puntata serve l’assist ai suoi antagonisti, mettendo in dubbio tutto ciò che si dice sul suo conto: “Si dice che lui non sia un imprenditore di successo, ma sia un rappresentante di pellame”. Gianmaria si smarca dalle accuse e torna ad affrontare Alex Belli con il quale in settimana era scoppiato uno scontro molto acceso.

A cura di Giulia Turco

Gianmaria Antinolfi è risultato il grande escluso degli ultimi giorni nella casa del GFVip. Mentre Alex Belli ha rubato la scena, intavolando una dinamica "bollente" con Soleil e Sophie che si sono scambiate un bacio saffico davanti ai suoi occhi, l'imprenditore napoletano è rimasto a bocca asciutta. Non solo, l'attore ha deciso di affrontarlo in maniera diretta e tra loro è nato uno scontro particolarmente acceso. Stando alle indiscrezioni lanciate dal ben informato account Twitter Agent Beast, Gianmaria e Belli sarebbero arrivati persino alle mani, una clip che gli autori avrebbero censurato. Nel frattempo, la famiglia di Antinolfi ha fatto sapere via social di star pensando di muoversi per vie legali.

Gianmaria replica alle accuse sul suo conto

Non è solo da Belli che arrivano le accuse verso l'imprenditore, ma anche dal resto di quella che sembra essere una vera e propria coalizione della quale fanno parte Soleil Sorge e Sophie Codegoni, che da acerrime nemiche hanno optato per una solida alleanza, che ha uno scopo: far fuori Antinolfi. Signorini serve l'assist alle due donne, che in diverse occasioni hanno detto di Gianmaria che sia tutta una montatura e che prometta una vita di lusso a tutte le donne che ha accanto: "Si dice che lui non sia un imprenditore di successo, ma sia un rappresentante di pellame e che tutti i viaggi che fa sono pagati, che voglia dare un'immagine farlocca di sé". Gianmaria è allibito e cerca di difendersi dalle accuse: "Io sono un dirigente aziendale e lavoro per grandi gruppi, tutto quello che ho è mio e lo faccio grazie al mio lavoro. Una cosa del genere mi fa anche ridere".

Il confronto tra Gianmaria e Alex Belli

Portati in mistery room dal conduttore, Gianmaria e Alex Belli si ritrovati all'atteso faccia a faccia. L'attore lo ha accusato ripetutamente di non essere sincero ma un "fake" e in puntata ripete il fatto che la nomination dello scorso venerdì nei suoi confronti voleva essere una provocazione per far reagire Gianmaria, che però non ha battuto ciglio. Sullo scontro acceso avuto la sera precedente, Gianmaria spiega: "Ho apprezzato la verità che ho visto ieri sera, è stata la prima volta che l'ho visto senza sovrastrutture". L'accusa però è uguale da entrambe le parti. Belli: "Hai dovuto aspettare tre bottiglie di vino per venirmi a parlare? Vorremmo tutti che tu fossi te stesso, questa è la verità, ma tu ti arrampichi sugli specchi". Antinolfi ribatte: "Con lui è come se fosse sempre un ciak si gira".