È un momento molto delicato per Francesco Oppini nella casa del Grande Fratello Vip. Il concorrente ha ceduto ad uno sfogo ed è scoppiato in lacrime ricordando la sua fidanzata Luana, morta a 25 anni a causa di un'incidente stradale. "Domani per me è una giornata di m*erda". E spiega: "Domani sono 16 anni che non c'è più", dice tra le lacrime, preso dallo sconforto. Un triste anniversario, il 17 ottobre, difficile da affrontare tra le mura del GFVip. E a chi cerca di dargli conforto spiega: "Sono ricorrenze mie che qua dentro non riesco a gestire".

Francesco Oppini ricorda in giorno in cui è morta Luana

Il concorrente si consola fra le braccia di Adua Del Vesco. Non appena si riprende, Francesco Oppini viene accerchiato dai suoi compagni e trova la forza di raccontare alcuni aneddoti su quel triste giorno. Quello in cui ha perso Luana: "Quando hai 24 anni e vivi una storia d'amore a pieno, tutto puoi pensare tranne che queste cose". E spiega: "Lei prima era fidanzata con un'altra persona, avevamo appena iniziato a viverci a pieno. Non voleva dirlo ai suoi per non farmi passare per uno poco per bene". Poi la tragica notizia: "È successo il giorno prima del suo compleanno, le avevo comprato un regalo e organizzato una sorpresa. L'ho saputo da sua madre, l'ho chiamata dopo una notte trascorsa in bianco e mi ha detto dell'incidente". Un trauma difficile da superare: "A volte chiamavo il suo numero, credendo che lei fosse da sola là…poi ho visto il contesto intorno a lei che crollava".

Oggi Oppini è fidanzato con Cristina Tomasini

Al settimanale di "Chi" Francesco Oppini aveva dichiarato il suo dolore molto grande per aver perso Luana in quel terribile incidente d'auto: "Sono peggiorato, ce l'avevo con la vita, pensavo fosse una cosa che poteva succedere solo agli altri e ho capito che non era un dolore gestibile con i farmaci o con gli psicologi". Anche Alba Parietti ne aveva più volte parlato, accennando a "un dolore senza fine". Oggi Francesco Oppini ha ritrovato la felicità a fianco di Cristina Tomasini, lontana dal mondo dello spettacolo.