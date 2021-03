Ultimo giorno di aerei nella casa del GFVip. La finalista Dayane Mello ha ricevuto il supporto da parte dei suoi fan in vista della finale. Questa volta il messaggio arriva da parte della comunità LGBT con una dedica speciale: "L'amore è per i coraggiosi. Fieri di te, LGBT fan". Dayane lo ha accolto con entusiasmo, seppur non abbia capito di preciso chi fosse il mittente. "Che cosa significa LGBT?" ha chiesto prima a Stefania Orlando e Tommaso Zorzi, poi, non avendo chiarito i suoi dubbi, lo ha chiesto anche ad Andrea Zelletta, creando disagio su Twitter, dove la sua fandom si muove attivissima.

Cosa significa la sigla LGBT

Con la sigla LGBT si indica generalmente la comunità che lotta per i diritti delle persone lesbiche (L), gay (G), bisessuali (B) e transgender (T), ovvero coloro che si identificano con un sesso diverso da quello di nascita. Entrato a pieno nel dibattito mediatico, il termine LGBT ha dato vita ad un vero e proprio movimento internazionale che si batte per i diritti civili in tema di orientamento sessuale e identità di genere.

Perché la comunità LGBT sostiene Dayane Mello

Dayane Mello si è, pur inconsapevolmente, conquistata il favore della comunità LGBT. Nel corso di questa edizione ha voluto dimostrare la sua voglia di amare, senza condizionamenti. Mamma della piccola Sofia nata dall'amore ormai finito con Stefano Sala, oggi Dayane si proclama libera di innamorarsi sia di uomini che di donne. Lei stessa nella casa ha raccontato di aver amato una donna in passato, fuori dalla casa, e di essersi innamorata di Rosalinda Cannavò, nel corso della sua esperienza al reality.

Tommaso non crede all'omosessualità di Dayane

Il tema della presunta omosessualità di Dayane Mello ha gettato parecchio astio tra lei e Tommaso Zorzi. Dichiaratamente gay, Tommaso porta avanti da anni una battaglia in difesa dei diritti delle persone omosessuali, una materia a lui molto caro che lo tocca nel profondo. L'influencer non ha per niente creduto alla passione di Dayane per Rosalinda, nonostante la modella abbia spiegato di essere stata innamorata di lei mesi fa, quando il loro rapporto era più intenso: "Tre mesi fa non ne ho parlato per proteggere mia figlia Sofia che a casa mi guarda", ha spiegato. "Non ci credo", ha replicato Tommaso. "Le avance con Rosalinda ci sono state. Puoi dire che ci hai provato con Rosalinda e non sei stata ricambiata, non che ti eri fermata tu. Perché il ti amo c'è stato".