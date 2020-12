Cristiano Malgioglio ha ormai accantonato i vecchi malumori nei confronti di Giulia Salemi. Nella puntata in onda il 18 dicembre, Malgioglio è stato definitivamente eliminato dalla casa e ha dovuto abbandonare il gioco. Il paroliere però non ha digerito gli ultimi scontri nella casa con Giulia Salemi, colpevole di averlo nominato. E ospite in studio ne ha approfittato per togliersi qualche sassolino dalla scarpa.

Il confronto tra Malgioglio e Giulia Salemi

Oggi però, sembra essere acqua passata: "Con Giulia ci conosciamo, le ho sempre dato dei consigli straordinari", ha spiegato Malgioglio in studio. "L'altra sera ero abbastanza nervoso, capita quando sei dentro una casa dove non ti senti a tuo agio. Penso che lei dovrebbe essere meno bambina, ma sotto le feste dobbiamo essere tutti più felici", ha concluso. "È normale che mi dispiaccia", aggiunge Giulia Salemi. "C'era un rapporto di amicizia, non concepisco tutta questa cattiveria di colpo", ha detto riferendosi ai loro scontri.

Lo scontro tra Cristiano Malgioglio e Giulia Salemi

Nella puntata in onda il 18 dicembre, Cristiano Malgioglio è stato eliminato dal GFVip. Prima di abbandonare il reality, il paroliere si è voluto togliere qualche sassolino dalla scarpa nei confronti di Giulia Salemi, che lo aveva nominato. In studio al fianco di Signorini, Malgioglio di lei ha spiegato: "Credo che sia il personaggio più inutile che il Grande Fratello abbia mai avuto, è di una falsità mostruosa. È molto triste che io debba confrontarmi con una ragazza che vuole fare un cammino, io ho una carriera artistica bellissima". In collegamento con la gieffina, ha ribadito: "Sei falsa e sciocca. Mi sono arrabbiato perché non ha dato una motivazione alla nomination". Poi, senza ascoltare con troppa attenzione le motivazioni di Giulia, ha tagliato corto: "Alfonso io non voglio dare popolarità a questa persona. Ti consiglio di leggere qualche libro tesoro perché non hai cultura. Chiudiamo la busta".

Le lacrime di Giulia Salemi

Nelle settimane passate, Giulia Salemi ha avuto un weekend no e alla fine si è scontrata con Cristiano Malgioglio, che l'ha ripresa per una frase che non gli è affatto piaciuta. "Le tue cose te le devi dimenticare. Non sei qua dall'analista", l'ha invitata ad essere meno introspettiva. Giulia è scoppiata in lacrime.