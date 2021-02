Dopo lo scontro avuto in puntata con Maria Teresa Ruta, proprio durante la serata della sua eliminazione, Cristiano Malgioglio si sarebbe molto dispiaciuto. Da qualche tempo infatti, l'ex opinionista del GFVip aveva iniziato ad esprimere parole al vetriolo nei confronti della concorrente, accusandola di essere una falsa, "un'attrice", e "la più grande stratega nella storia del GF". Un duro attacco, culminato poi con l'eliminazione della Ruta.

Malgioglio manda un mazzo di fiori a Maria Teresa Ruta

Dopo le accuse volate in studio al Grande Fratello Vip, Cristiano Malgioglio ci ha tenuto a scusarsi con Maria Teresa Ruta mandandole un mazzo di fiori, per chiarire che al di là delle dinamiche del programma ha grande stima della concorrente. Tra loro i rapporti sono assolutamente distesi, ci tiene a chiarire la figlia della giornalista Guenda Goria, che in un'intervista a Radio Gossip News ha assicurato: "Malgioglio è dispiaciutissimo di quanto è successo. Ha mandato un mazzo di fiori nel camerino di mia madre. È stato un momento di show, ci siamo riappacificati".

Cristiano Malgioglio dà della "falsa" a Maria Teresa Ruta

Malgioglio non aveva risparmiato frecciatine contro la Ruta, accusandola di essere un'attrice navigata e una perfetta giocatrice: "La più grande stratega della Casa è lei. Neanche Sophia Loren, Anna Magnani o Meryl Streep sarebbe capaci di fare quello che fa lei", aveva detto in un filmato preso dal programma web Casa Chi, "sta facendo il suo gioco. Mi fa impazzire perché sorride e piange. Stupenda perché sta giocando molto bene". In diretta, Cristiano aveva ribadito il concetto, definendola addirittura "la più grande stratega nella storia del GF" e invitandola ad aprire una scuola di recitazione: "Se ci fosse Almodovar o il mio amico Ozpetek la scritturerebbero: lei potrebbe anche vincere il GF".