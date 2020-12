Quello di Cecilia Capriotti è stato un risveglio traumatico. Nemmeno il tempo che le luci della casa si accendessero, che gli animi dei vipponi si sono scaldati. Non solo c'è stata una lite furiosa tra Stefania Orlando e Tommaso Zorzi, amici inseparabili, ma anche un battibecco pungente tra Cecilia e Giulia Salemi. L'attrice si è detta molto infastidita nei confronti dell'influencer, "colpevole" di essersi svegliata diverse volte durante la notte per andare in bagno. Cecilia la accusa di essere maldestra, di fare rumore, di sbattere le porte e di accendere la luce senza rispetto di chi sta dormendo. Dopo una nottata "insonne" con tanto di mascherina sugli occhi, Cecilia decide di togliersi qualche sassolino nella scarpa.

Cecilia Capriotti: "Giulia se ne fo*te"

"Non sei attenta, ci vuole rispetto per gli altri, io non posso non dormire la notte perché tu hai dei disagi! Siamo in tv, non posso avere le occhiaie, oggi non mi reggerò in piedi", la accusa Cecilia. Giulia prova a spigare di essersi alzata per andare in bagno. "Ma non è intelligente bere due litri di acqua la sera se poi ti alzi ogni mezz'ora!". A quanto pare il suo sarebbe un comportamento ripetuto, del quale Cecilia si sfoga con i compagni al tavolo della colazione: "Sono arrivata qui con un occhio sì e uno no, sono andata a sbattere contro il palo!", dice davanti alle risate di Tommaso. "Se ne fot*e, non ha rispetto per gli altri, non si pone mai il problema".

Il confronto tra Giulia Salemi e Cecilia Capriotti

Dopo dopo Cecilia ha cercato un confronto con Giulia, che le ha spiegato: "Ho questo problema sono incontinente, cercherò di bere meno e poi ti regalo due tappi nuovi ok?". Cecilia ha spiegato il suo disagio: "Io lo so che sei intelligente e non ti offendi…però a volte vedi che non hai rispetto, non ti poni il problema che gli altri dormono!". Eppure Giulia dice di stare molto attenta: "Io cerco di fare più piano possibile…", dice quasi mortificata. "E allora sei maldestra di natura, solo per quello ti giustifico amore!". Alla fine le due inquiline si abbracciano e fanno la pace, risolvendo la discussione con la proposta di Giulia Salemi di regalare a Cecilia un paio di tappi per le orecchie nuovi.