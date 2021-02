Nella casa del GFVip c'è una sorpresa per Pierpaolo Pretelli. L'ex Velino non si aspettava affatto di incontrare la sua ex compagna e mamma del piccolo Leonardo, Ariadna Romero. Prima che la sua storia con Giulia Salemi decollasse, Pierpaolo aveva raccontato di aver ripensato spesso a lei, visto che fino a pochi mesi prima di entrare nella casa si era dichiarato confessandole di amarla ancora. Ma stasera Ariadna è nella casa per tranquillizzarlo dopo i malumori legati alle voci infondate su suo figlio Leo.

L'incontro tra Pierpaolo Pretelli e Ariadna Romero

Ad aspettare Pierpaolo c'è la sua ex Ariadna, che vuole ricordargli che suo figlio lo ama. Lo invita a non dare seguito alle voci che naturalmente non hanno alcuna verità di fondo. "Leonardo ti ama e vive per te, non devi mai mettere in discussione questa cosa. Non devi essere triste. Io so tutti i sacrifici che hai fatto per stare qua", dice in lacrime dall'emozione. "Grazie per la mamma e la donna che sei", le risponde Pierpaolo, unendo le sue mani a quelle di Ariadna divise dal vetro. "Puoi bussare alla mia porta all'ora che vuoi quando esci da qui. Ci siamo trasferiti, ti darò l'indirizzo".

Giulia Salemi incontra Ariadna Romero

"Il primo marzo verrò sotto casa", promette Pierpaolo ad Ariadna. Il concorrente non vede l'ora di uscire dalla casa per rivedere suo figlio Leonardo. Ma nel frattempo nel loft di Cinecittà c'è Giulia Salemi, la sua nuova fidanzata, che ha assistito al loro incontro. Signorini le chiede di raggiungere Ariadna per un saluto. "Conosco Ariadna da tempi non sospetti. Sono molto contenta perché Pierpaolo ne aveva bisogno", ammette. Superato l'imbarazzo dell'essere stata tirata in causa tra i due, Giulia spiega alla modella: "Gli serviva vederti, io faccio del mio meglio per consolarlo ma solo la mamma di suo figlio può dire le cose giuste".

La bugia urlata a Pierpaolo Pretelli sul figlio Leo

“Pier, tuo figlio nn guarda più la tv a causa di Giulia”, è la falsità urlata a Pretelli poche ore fa dall’esterno della Casa. Una frase che, i Vip lo hanno compreso, non corrisponde al vero ed è stata utilizzata solo con lo scopo di confondere il diretto interessato e allontanarlo da Giulia. Missione fallita: non solo Pierpaolo non ha dato peso alla bugia, avendola percepita come tale, ma perfino gli altri Vip hanno manifestato il proprio dissenso di fronte a tali incursioni pensate con il solo scopo di destabilizzare i concorrenti. “Ma basta!”, ha urlato esasperata Maria Teresa Ruta e Tommaso Zorzi ha aggiunto: “Sempre fuori luogo”. Pretelli, invece, non si è scomposto, consapevole si trattasse di una bugia.