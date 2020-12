Il Grande Fratello Vip si prepara ad un'altra puntata, quella di venerdì 18 dicembre, che si preannuncia calda per un avviso della produzione a poche ore dalla messa in onda. Durante la puntata verrà infatti comunicata una severa decisione presa dalla produzione nei confronti di uno dei concorrenti della Casa. Non è specificato il tipo di provvedimento, né quale sia la ragione della decisione e il concorrente in questione, ma visti gli accadimenti degli ultimi giorni, viene facile credere che possa trattarsi di Filippo Nardi, finito al centro di una querelle per quanto detto giorni fa ai ragazzi all'indirizzo di Maria Teresa Ruta.

Cosa ha detto Filippo Nardi di Maria Teresa Ruta

Il riferimento è a quanto accaduto pochi giorni fa nella Casa. I vipponi sono riuniti in stanza arancione. Maria Teresa Ruta è crollata addormentandosi con la bocca aperta e la testa poggiata sulle gambe di Pierpaolo, così Filippo Nardi ne approfitta per fare ironia di cattivo gusto sulla concorrente. "Quanto mi pagate se ‘teabaggo' la Ruta?". I compagni, fra cui Rosalinda, Sonia e Giulia Salemi, propongono di scriverle qualcosa sulla fronte con un pennarello, ma non sembrano aver capito a pieno la gravità delle parole di Nardi, che continua: "Io andrei sul tea-bagging, però bisogna farlo in due o tre". Con il termine gergale "tea-bagging" infatti, si intende generalmente una pratica di sesso orale che la donna mette in atto per compiacere l'uomo. Un riferimento, quello di Nardi, non solo volgare, ma anche dispregiativo e sessista. Andrea Zelletta lo ferma: "No Filippo, ci eliminano ma sei scemo?". In un altro momento, Nardi si è lasciato sfuggire una frase altrettanto volgare e offensiva sulla Ruta: “Se fosse l’ultima donna sulla faccia della Terra ci farei una sveltina, metterei solo la punta”.

La reazione di Guenda Goria

Atteggiamenti che hanno scatenato grandi critiche nei confronti dell'ex GF Vip, a cominciare dalla figlia Guenda Goria, che in un'intervista a Fanpage.it ha definito umilianti gli atteggiamenti di Nardi. "Ho chiesto di poter intervenire – ha detto – per poter dire la mia. Penso che saranno presi dei provvedimenti, io l’ho chiesto ma non mi sostituisco alla produzione. So che anche il Grande Fratello si è indignato di fronte a quanto accaduto. Fin da subito, ho comunicato che sono pronta a scendere in campo a tutela di mia madre e per prendere una posizione netta nei confronti di un’offesa a una donna che offende tutte le donne".