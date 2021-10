GF Vip, Soleil e Nicola Pisu vicini al bacio ma la regia rovina tutto Negli ultimi giorni, Nicola Pisu si è avvicinato molto a Soleil Sorge, senza nascondere i suoi sentimenti per lei: “Non dico di essere innamorato, però mi piace molto”. Tra i due, scherzando, sembrava essersi creata l’occasione perfetta per un primo bacio. Ma il Grande Fratello è intervenuto sul più bello e ha rovinato tutto.

A cura di Elisabetta Murina

Nella casa del Grande Fratello Vip, i legami tra i concorrenti stanno diventando sempre più stretti. Nuovi feeling sembrano pronti a sbocciare. O quasi. Negli ultimi giorni, Nicola Pisu si è avvicinato molto a Soleil Sorge, senza nascondere agli altri inquilini i sentimenti che prova per lei. Tra i due, scherzando, sembrava essersi creata l'occasione perfetta per un primo bacio, se non fosse che il Grande Fratello è intervenuto sul più bello, rovinando tutto.

Il bacio mancato tra Soleil e Nicola Pisu

Tra uno scherzo e l'altro, Nicola e Soleil si sono avvicinati sempre di più. Sembrava che i due, durante una serata insieme agli altri coinquilini, fossero a un passo dal darsi il fatidico primo bacio. Le loro labbra, ridendo e prendendosi in giro, erano distanti solo pochi centimetri. Era l'occasione giusta, soprattuto per Nicola, che nei giorni scorsi non aveva nascosto un certo interesse per Soleil. Qualcuno, però, ha rovinato tutto: la voce del Grande Fratello. Proprio sul più bello, infatti, la regia ha chiesto a Nicola di andare in magazzino. Una scena che ha lasciato tutti con il fiato sospeso, un'occasione sprecata e un bacio mancato. Chissà se e quando ce ne sarà un'altra.

I sentimenti di Nicola per Soleil: "Mi piace molto"

Nei giorni scorsi, Nicola aveva confidato a Davide Silvestri i suoi sentimenti per Soleil: "Non dico di essere innamorato però mi piace molto, quando sto con lei sto bene. Lei lo sa e lo ha detto, ma quindi che devo fare?". Tuttavia, al momento, la gieffina non sembrerebbe tanto interessata a lui. E Nicola non sarebbe di certo il primo a darle attenzioni: anche Alex Belli le aveva fatto qualche ammiccamento, apparentemente disinteressato.