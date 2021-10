Soleil Sorge divisa tra Alex Belli e Nicola Pisu, le nuove ship del GF Vip 2021 Non è ben chiaro cosa stia succedendo a Soleil Sorge nella casa del Grande Fratello Vip 2021. Se da una parte è combattuta da tutti e osteggiata nella sua scalata verso il podio, dall’altra sembra essere miele per gli uomini della casa. Prima la cotta di Tommaso Eletti, poi le scaramucce con l’ex fidanzato Gianmaria Antinolfi, adesso la corte spietata di Nicola Pisu e gli ammiccamenti apparentemente disinteressati del leader Alex Belli.

Balli scatenati tra Soleil e Alex

Se non fosse che Belli è sposato con Delia Duran, innamorata e gelosissima di suo marito, pronta a entrare nella Casa del GF Vip appena qualcuna possa osare anche solo sfiorarlo. Non le avranno fatto molto piacere le immagini ricavate dalla festa per il compleanno di Carmen Russo, in occasione del quale è stato organizzato un esclusivo Dj Set con la mitica Jo Squillo alla consolle. Alcol e balli scatenati hanno fatto il resto, accorciando le distanze tra Alex e Soleil, che però sembrava attirata anche dalle attenzioni di Nicola Pisu.

La cotta di Nicola Pisu e la complicità di Alex Belli

Quest'ultimo, dopo aver confessato a Sophie Codegoni di essersi preso una bella cotta per l'influencer, la quale non gli interessa solo dal punto di vista fisico, tant'è che: "Io non guardo l’estetica di una donna, mi interessa la persona”. Alex Belli, presente alla confessione, gli ha proposto di essere il suo Cupido e ha proposto a Soleil di fargli uno scherzo, facendole fingere lui le piacesse davvero. “Se è preso veramente non me la sento" ha risposto la ragazza, imbarazzata all'idea di tendere una trappola al tenero Pisu. E di tenerezza in tenerezza, complicità e complicità, tra serio e faceto, questo triangolo sembra iniziare ad appassionare i fan del GF Vip incollati al Canale55 per le dirette notturne, senza dubbio più succulente di quelle serali del lunedì e venerdì.