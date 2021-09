GF Vip Party con Giulia Salemi e Gaia Zorzi, quando inizia e dove vederlo Con l’inizio della nuova edizione del Grande Fratello Vip, in onda a partire da lunedì 13 settembre, ritorna anche un format che ha riscontrato un certo successo ovvero il GF Vip Party. Anche quest’anno doppio appuntamento, lunedì e venerdì, alle ore 20:45 per iniziare a commentare la puntata poco prima del suo inizio. Padrone di casa d’eccezione saranno Giulia Salemi e Gaia Zorzi.

A cura di Ilaria Costabile

La sesta edizione del Grande Fratello Vip avrà inizio il 13 settembre e come di consueto la messa in onda dello show sarà accompagnata anche da un altro format, si tratta del GF Vip Party che quest'anno sarà condotto da Giulia Salemi e Gaia Zorzi. Lo scorso anno con Awed e Annie Mazzola aveva riscontrato un certo successo con i commenti pre puntata e gli appuntamenti settimanali, ragion per cui anche in questa nuova edizione, non poteva mancare. Ecco, quindi, tutto quello che c'è da sapere.

Quando inizia GF Vip Party

Si parte con l'inizio della sesta edizione che porta con sé alcune novità, per cui lunedì 13 settembre alle ore 20:45, le due conduttrici saranno pronte a commentare minuto per minuto tutto quello che accade nella casa più spiata d'Italia. Solitamente, il format si concentra su quello che accade nelle ore precedenti la messa in onda e i conduttori, insieme ad ospiti d'eccezione, esprimono giudizi e opinioni su quanto avviene nella dimora di Cinecittà tra i concorrenti. Giulia Salemi ha già allertato i suoi fan scrivendo: "Sentitevi liberi di fare taglia e cuci insieme a me e alla mia nuova partner in crime" anticipando quella che sarà la modalità utilizzata nel corso delle varie puntate del format.

Dove vedere GF Vip Party

Ma, dove sarà possibile vederlo? Come per l'edizione precedente, anche quest'anno il GF Vip Party sarà possibile vederlo su Mediaset Infinity, collegandosi in streaming e assistendo alla diretta, scandita anche dai commenti social. L'appuntamento è ogni lunedì e venerdì, in concomitanza con le puntate che, anche quest'anno, saranno due a settimana.

Le conduttrici

Come anticipato, a condurre il format sono l'ex gieffina Giulia Salemi e una "sorella d'arte", ovvero Gaia Zorzi, il cui fratello è il vincitore della quinta edizione, Tommaso. Alfonso Signorini, dopo aver assistito ad alcuni siparietti in diretta tv tra una videochiamata e l'altra tra i due, aveva espresso il desiderio di chiamare la giovane milanese alla sua corte. Eccolo accontentato: non in veste di concorrente del reality, ma di commentatrice, Gaia Zorzi è ormai entrata a far parte della famiglia Mediaset.