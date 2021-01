Erano già alcuni giorni che tra Andrea Zenga e Cecilia Capriotti i rapporti si erano un po' incrinati, presumibilmente dopo la nomination della scorsa settimana. Nonostante il gieffino fosse molto riservato, tra i due c'era una certa confidenza, più volte si erano ritrovati a parlare, eppure il rischio di dover abbandonare la Casa avrebbe raffreddato l'attrice, ma il chiarimento tra i due è arrivato nel momento giusto, portando nuovamente il sereno.

Cecilia Capriotti chiede spiegazioni ad Andrea Zenga

Chi segue quotidianamente il Grande Fratello è a conoscenza del fatto che alcuni dei gieffini hanno trascorso del tempo nel Cucurio e una volta rientrati e ripresi i contatti con gli altri ci sono stati i saluti di rito, durante i quali pare che si ci sia stato un momento di tensione tra Cecilia e Andrea. L'attrice, infatti, in un momento di confronto con gli altri si è avvicinata al gieffino dicendo: "Mi hanno che ci sei rimaso male, ma era una battuta, non era contro di te. Io rischio di uscire" e la risposta piuttosto chiara di Zenga è stata "Mah guarda no, non ho detto a nessuno di esserci rimasto male. Lasciando stare il discorso gioco, io sono contento se rimani". Come già era accaduto in precedenza, allora, la Capriotti ha ribadito la sua posizione: "Non ci rimanere male se dico una cosa, è il mio modo di scherzare, lo faccio con tutti, magari con lui non ho molta confidenza e dico "scusa se ti ho baciato".

Il chiarimento tra i due gieffini

Andrea Zenga, quindi, ha cercato di spiegare il perché di questo suo comportamento che è stato avvertito come rigido, distante: "si è creata questa situazione che io non so mai come comportarmi" ha detto, riferendosi al fatto di aver votato Cecilia che, quindi, è finita in nomination e rischia di essere eliminata e quindi aggiunge:

Lasciamo correre il discorso gioco a me, se noi chiariamo, prima parlavamo di più e a me faceva piacere, a me interessa il rapporto che noi abbiamo qui al di là del gioco, rispetto a questi ultimi due giorni mi sembrava che parlavamo di più, ma magari anche per colpa mia che non sapevo come comportarmi, perché magari dico c'è rimasta male, magari non ha piacere.

La gieffina, quindi, mette un punto a questi dubbi e spiega a Zenga di aver superato la questione della nomination, senza negare di esserci rimasta male sul momento: "Tu devi essere con me come eri prima, non ti devi fare alcun tipo di problema, perché altrimenti mi fai sentire in difficoltà, col cuore lo dico. Ho quarant'anni, sono istintiva lì per lì di Maria Teresa ci sono rimasta male, ma non è che posso prendermela per tutto. Io sono un po' come Via col vento, domani è un altro giorno è andata. Certo da te mi è dispiaciuto tanto, ma è tutto finito".