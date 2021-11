GF Vip, Nicola Pisu sull’assenza del padre: “Non obbligo nessuno a fare nulla” Per molti, non è una novità sentir parlare del difficile rapporto tra Nicola Pisu e suo padre Antonello. In queste ultime ore il concorrente del GF Vip si è lasciato andare ad uno sfogo in merito all’assenza della figura paterna nella sua vita. Al suo fianco per dargli supporto Manila Nazzaro e Aldo Montano.

A cura di Gaia Martino

Non una giornata come le altre per Nicola Pisu. Il concorrente del Grande Fratello VIP sta vivendo ore particolari nella Casa più spiata d'Italia. La lite con Miriana Trevisan lo ha reso particolarmente giù di morale: i pensieri lo hanno portato a riflettere anche sul rapporto particolare che ha con suo padre Antonello. Ha deciso di dar voce al suo malumore e confrontarsi con i presenti, i suoi inquilini Manila e Aldo.

GF Vip, Nicola Pisu e la delusione per l'assenza del padre

Nicola Pisu e suo padre Antonello da tempo vivono un rapporto difficile: il concorrente del GF VIP non ha mai nascosto il suo dolore riguardo la lontananza. Nelle prime settimane di permanenza nella Casa più spiata d'Italia ha anche scritto una lettera al suo papà nella quale ha confessato il desiderio di scoprire il motivo della sua assenza. Sperava che quel gesto potesse generare una reazione in lui, ma così non è stato. Manila Nazzaro ha provato a confortare Nicola con queste parole:

A volte i genitori sono più bambini dei figli quando i figli diventano grandi, però non bisognerebbe mai dimenticare che si è genitori quindi bisogna sempre essere i primi a fare il passo.

Nicola, con il volto visibilmente deluso e dispiaciuto, ha commentato: "Io non obbligo nessuno a fare nulla".

Il concorrente si augura di ricevere presto una sorpresa da parte di suo padre soltanto nel momento in cui sarà realmente convinto.

Chi è Antonello Pisu

Il papà di Nicola Pisu è lontano dalle luci dei riflettori e dal mondo dello spettacolo. Antonello è un imprenditore trentino e non è stato sempre presente nella vita del figlio. I rapporti con la sua ex moglie, Patrizia Mirigliani, e Nicola sono stati complicati negli ultimi anni anche a causa dei problemi di tossicodipendenza del concorrente del GF Vip. Il 32enne grazie al sostegno della madre è riuscito ad allontanarsi da quel tunnel buio.