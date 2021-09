GF Vip, Miriana Trevisan senza parole dopo la confessione di Gianmaria Antinolfi su Soleil Sorge Al Grande Fratello Vip Gianmarco Antinolfi si lascia andare a una confessione segreta a Miriana Trevisan riguardante la sua ex, Soleil Sorge, attualmente in casa. Parole che lasciano la showgirl basita, al punto che Trevisan dice chiaramente: “Speriamo non si sia sentito, queste sono cose pesanti”.

A cura di Andrea Parrella

Miriana Trevisan è rimasta letteralmente senza parole dopo la confessione di Gianmaria Antinolfi al GF Vip. Oggetto delle parole sussurrate all'orecchio nel pomeriggio del 22 settembre è Soleil Sorge. Antinolfi, che nelle scorse ore ha minacciato di voler lasciare la casa dopo le accuse della sua ex, ha parlato all’orecchio di Miriana Trevisan per diversi secondi, per poi staccarsi e continuare a camminare. Una rivelazione che ha letteralmente scioccato Miriana Trevisan, ma non è finita. "Sai perché io rido?”, le ha detto lui avvicinandosi di nuovo al suo orecchio, restandoci altri secondi. L'unica parola percepita dal video circolato online è televoto. La reazione di Miriana Trevisan non lascia spazio a interpretazioni: “Speriamo non si sia sentita perché è pesante“. E Antinolfi ha risposto: “L’ho detta solo a te questa cosa“.

Le accuse di Soleil a Gianmarco Antinolfi

La cosa sembra avere a che fare con le parole pesanti di Solei Sorge nei confronti di Antinolfi, suo ex che ha ritrovato in casa e che ha accusa letteralmente di aver avuto atteggiamenti che hanno sfiorato lo stalking. L'influencer si è detta convinta delle sue accuse e ha continuato a sostenere che il suo ex sia entrato nella casa in cerca di visibilità sfruttando il flirt avuto con lei. Lo accusa di essere superficiale, insomma fa di tutto per smontarlo: è chiaro che la sua presenza nella casa non le faccia piacere. Ammette: "Sono stata innamorata di lui, ma in maniera leggera, poi ho capito che non mi piaceva abbastanza". Pochi giorni prima gli aveva puntato in dito dicendo: "Sei andato in giro a dire che io ero la tua fidanzata, è stato umiliante. Mi sono sentita oppressa".

Antinolfi minaccia di lasciare la casa

Quella di Antinolfi è statauna reazione estremamente delusa. Alla fine della puntata in cui si è consumato il tutto Alex Belli e Aldo Montano hanno provato a farlo ragionare, ma Antinolfi è parso intenzionato a lasciare la casa per la delusione ricevuta da Soleil. "Me ne vado proprio, domani mattina mer ne voglio andare", ha detto visibilmente alterato. "Ha detto delle cose gravi, non voglio stare qua con lei. Io ve lo dico, me ne vado. Non la voglio davanti ai miei occhi". Intenzione che, almeno nelle ore successive, sembra essere rientrata.