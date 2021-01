Dopo la puntata del Grande Fratello Vip in onda lunedì 26 gennaio, durante la quale è stata comunicata la data ufficiale della chiusura del reality, alcuni dei concorrenti si sono trovati a riflettere sul loro percorso e sul fatto di dover restare più del dovuto nella casa più spiata d'Italia. Maria Teresa Ruta, quindi, pensando a quanto ha lasciato e sta lasciando fuori dalle mura di Cinecittà è presa da un momento di sconforto.

I dubbi di Maria Teresa Ruta

In un confronto con Stefania Orlando, la conduttrice tv si lascia andare ai suoi pensieri e non trattiene le lacrime, affranta dal fatto che il reality sia stato allungato più del dovuto e che, quindi, lei si sia trovata al centro di situazioni che non pensava di poter gestire e l'hanno tenuta lontana dai suoi affetti. In preda ad una vera e propria crisi racconta le sue perplessità all'amica, parlando soprattutto del suo compagno Roberto che, però, non le ha mai detto di ritirarsi:

L'anno scorso per mia mamma il Grande Fratello è stato terapeutico, perché così non le è venuta quella depressione che solitamente le veniva a gennaio, guardava quello che succedeva nella casa, ci sentivamo e io inizialmente ho detto lo faccio per mia mamma quando Roberto si è messo di traverso, poi l'incidente di mio fratello, sai ti fai mille scrupoli. Lui mi ha detto vai e allora sono andata, però adesso il mio posto sarebbe vicino a Roberto.

La consapevolezza di essere un personaggio forte

Nonostante questo momento di sconforto, però, la gieffina è come se riuscisse a rincuorarsi da sola e un po' come a voler giustificare le scelte fatte finora, supportata da Stefania Orlando che le ha consigliato di pensare al suo stato d'animo prima che a quello degli altri, sebbene siano persone alle quali vuole bene, conclude così il suo sfogo: "Però ho detto l'ho fatto per Guenda, l'ho fatto per mia mamma, l'ho fatto per mio fratello, ma adesso dovrei uscire per stare di fianco alla persona che amo, che adesso sicuramente è presa di panico e dovrei invece essere io lì al suo fianco. In questo momento è lì, ed è da solo che aspetta dietro una porta. Non mi sento in colpa, perché so che tante persone sono state contente di questo percorso anche Guenda che purtroppo è uscita. Io 19 nomination le devo al pubblico lo so".