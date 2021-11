GF Vip, Manuel consola Nicola: “Capisco la tua solitudine, pensa che c’è chi sta peggio” Manuel discute malumore di Nicola con il Vip, dandogli qualche consiglio su come andare avanti con serenità dopo la lite con Miriana, che ha portato alla spaccatura definitiva tra i due. La questione non riguarda solo la vicenda sentimentale, ma anche il suo stato d’animo per il trascorso, visti i problemi di tossicodipendenza patiti in passato e la difficoltà di ripartire.

A cura di Andrea Parrella

Sono ore difficili per Nicola Pisu al GF Vip, dopo la spaccatura definitiva con Miriana Trevisan. Il concorrente, che nella puntata di lunedì 8 novembre ha pronunciato parole molto pesanti all'indirizzo della coinquilina ("Vai da chi ti fa stare male, te lo meriti"), oggi si trova a dover affrontare le conseguenze di quelle parole e del dolore per un sentimento non corrisposto.

I consigli di Manuel Bortuzzo a Nicola Pisu

A consolarlo ci ha pensato Manuel Bortuzzo, che in una lunga conversazione con lui gli ha fatto capire di comprendere il suo dolore, mettendo su un piano simile il suo trauma personale con la vicenda complessa di Pisu, che è uscito a fatica dalla tossicodipendenza: "Delle mie cose non riesco a parlare con tutti – dice Bortuzzo – Tu ora mi parli di solitudine e forse non riusciresti a parlarne con chiunque, se non con chi può capire certe cose". Nicola confessa di avere provato a condividere proprio con Miriana Trevisan questo dolore: "La sensazione è che non le comprendesse". E aggiunge: "Mi fa male averla accanto. Anche un solo accenno io lo sento".

"C'è sempre di peggio nella vita"

"Se ci pensi è la stessa cosa di convivere con un dolore, di qualsiasi tipo – dice Bortuzzo a Nicola – Il tempo porterà la sua soluzione […] Se uno si prende noi, si prende anche tutti i nostri problemi, è chiaro – ribatte Manuel Bortuzzo – Io vedo quando prendi e te ne vai, quando sei assente, quando hai lo sguardo perso". Il consiglio che Manuel dà a Nicola è quello di essere meno impulsivo e riflettere sulla propria condizione senza sentirsi più sfortunato di altri: