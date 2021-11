GF Vip, Manuel Bortuzzo spera che Lulù Selassié venga eliminata: “Magari” La principessa è in nomination e rischia l’eliminazione dalla casa del Grande Fratello Vip. Manuel, che ormai è insofferente nei suoi confronti, commenta così la possibilità che lei esca: “Magari!”.

A cura di Elisabetta Murina

Manuel Bortuzzo ormai da tempo ha messo le cose in chiaro con Lulù Selassié: non vuole che i suoi gesti d'affetto vengano fraintesi. Un bel rapporto di amicizia, stima reciproca, ma nulla di più. Un legame che però, dall'inizio del Grande Fratello Vip, ha vissuto innumerevoli alti e bassi. Troppi per riuscire davvero a tenerne il conto. E ora che la principessa è in nomination e rischia di uscire dalla casa nella puntata di lunedì' 29 novembre, il nuotatore non sembra essere poi così preoccupato. Anzi, si è lasciato andare a un'espressione che fa pensare quasi che si auguri che vada a finire così.

Manuel si augura che Lulù esca

In giardino con Soleil Sorge e Katia Ricciarelli, Manuel ha commentato le nomination della puntata di venerdì 26 novembre. Al televoto ci sono Manila Nazzaro, Carmen Russo, Soleil Sorge, Clarissa Selassié e anche Lulù. Katia ha fatto una battuta sulla possibilità che la principessa venga eliminata dalla Casa, ironizzando sul rapporto che ha (anzi aveva) con il nuotatore: "Se esce Lulù potresti rimanere vedovo". Tra le risate, Manuel ha replicato alla frase con delle parole che hanno spiazzato le presenti: "Magari!".

Lulù si addormenta durante la Turandot, Manuel non ci sta

Manuel ormai è insofferente a Lulù. E lo dimostra non solo augurandosi che lei esca dalla Casa, ma anche commentando alcuni suoi comportamenti. Durante la messa in scena dell'opera Turandot, preparata e voluta soprattutto da Katia Ricciarelli, la principessa si è addormentata sperando di non essere notata dagli altri inquilini. Ma così non è stato. Il nuotatore l'ha vista e ha commentato quanto successo con Davide Silvestri, esclamando: "Anche solo per il rispetto dell'opera, di Katia e del Grande Fratello che ci ha regalato questa cosa pazzesca… tu ti metti a dormire? Che schifo!".