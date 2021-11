GF Vip, Manila Nazzaro e l’aborto di un anno fa: il lancio di un palloncino in ricordo della figlia Manila Nazzaro ricorda il trauma di un anno fa, lasciandosi andare alla commozione. Poi il lancio simbolico di un palloncino fuori dalla Casa.

Momento di commozione per Manila Nazzaro, che al Grande Fratello Vip si lascia andare al ricordo di quanto accaduto un anno fa, quando sfortunatamente perse la bambina di cui era in attesa. L'ex Miss Italia racconta a Patrizia Pellegrino l'accaduto e non può evitare le lacrime, trovando nella neo entrata in casa grande comprensione.

Il gesto di Manila Nazzaro e Patrizia Pellegrino

Per lasciare il segno su questo momento, Manila Nazzaro e Patrizia Pellegrino hanno anche voluto lanciare simbolicamente un palloncino nell'aria. Una perdita che Manila Nazzaro aveva già ricordato alcuni giorni fa. "Sono un po' giù, sono giornate un po' così, di pensieri e ricorrenze, potevo essere madre". Manila si chiede nella sauna lasciandosi andare alle lacrime e concedendosi uno sfogo lontano dagli animi della casa.

L'aborto spontaneo per Manila Nazzaro nel 2020

Manila Nazzaro aveva annunciato alla fine del 2020 quello che era accaduto a lei e al suo compagno, Lorenzo Amoruso. Con una foto pubblicata sui social che la ritraeva nell'atto di baciare teneramente il suo compagno Lorenzo Amoruso, accompagnava lo scatto con un augurio ai suoi follower per un 2021 che sia meno doloroso dell'anno appena passato. Così, Manila Nazzaro aveva annunciato di aver perso Greta, la bambina di cui era in attesa:

"E così salutiamo questo 2020, un anno segnato dall’incertezza, dalla lontananza e dal dolore per tantissimi. Per me e Lorenzo è stato allo stesso tempo l’anno della consapevolezza del nostro amore, semplice, forte, limpido, ma che ha lasciato anche a noi un dolore profondo, quando, qualche settimana fa abbiamo perso il nostro bimbo".

Il percorso di Manila Nazzaro al Grande Fratello Vip è iniziato lo scorso settembre e l'ex Miss Italia sembra essersi integrata molto bene nelle dinamiche del gruppo. Nelle scorse settimane è entrato in casa anche il compagno, Lorenzo Amoruso, che è rimasto all'interno dell'abitazione per alcune ore insieme a tutti gli inquilini.