GF Vip, Manila Nazzaro commenta il bacio tra Soleil e Sophie: “Eccessivo, ci sono ancora dei tabù” Durante la serata di Halloween all’insegna del divertimento e qualche bicchiere di troppo, Sophie Codegoni e Solei Sorge si sono scambiate un bacio. Questo gesto non è piaciuto a Manila Nazzaro che, dopo aver rivisto in puntata quanto accaduto, ha spiegato il suo punto di vista alle dirette interessate: “Era tutto troppo eccessivo. Dietro a un bacio tra donne ci sono ancora tabù immensi”.

A cura di Elisabetta Murina

La festa di Halloween ha portato non poco scompiglio nella casa del Grande Fratello Vip. Dopo una serata all'insegna del divertimento e qualche bicchiere di troppo, Alex Belli e Soleil Sorge sono finiti nello stesso letto, avvicinandosi pericolosamente. Non solo: l‘attore ha chiesto scherzando alla gieffina di baciare Sophie Codegoni. Questo bacio tra ragazze non è passato inosservato agli occhi degli altri inquilini (e dei telespettatori), soprattutto a quelli di Manila Nazzaro. Dopo che Alfonso Signorini nella puntata di lunedì 1 novembre ha fatto vedere quanto accaduto durante la serata, l'ex Miss Italia ha spiegato alle due ragazze il suo punto di vista: "Era tutto eccessivo, ogni tanto bisogna anche sapersi fermare".

Manila commenta il bacio tra Soleil e Sophie

Durante la festa di Halloween, Sophie e Soleil si sono scambiate un bacio, complice qualche bicchiere di troppo e l'incitamento scherzoso di Alex Belli. Il gesto non è passato inosservato agli occhi di Manila che, dopo aver rivisto quando accaduto grazie a un filmato, l'ha commentato con le dirette interessate: "Dietro a un bacio tra donne ci sono ancora dei tabù immensi. E proprio perché ci sono dei tabù da combattere bisogna ragionare bene quando lo si fa tanto per fare. Era di cattivo gusto. Ogni tanto bisogna anche sapersi fermare, era tutto eccessivo".

La replica di Sophie e Soleil: "I tabù si possono eliminare"

Soleil e Sophie hanno replicato alle parole di Manila, spiegando le motivazioni del bacio dato durante una serata all'insegna del divertimento e con qualche bicchiere di troppo, senza però perdere la lucidità, come loro stesse hanno sottolineato. "I tabù si possono eliminare e far diventare la normalità", spiega Sophie, che ha l'appoggio dell'amica. Entrambe sono mortificate dal fatto che il bacio sia stato mandato in onda in prima serata, durante la puntata di lunedì 1 novembre: "Una limonata in prima serata non mi piace, non bacerei così nemmeno il mio fidanzato a cena con gli amici", dice Soleil, a cui fa eco anche Sophie: "Sono mortificata che l'abbia viso la mia famiglia da casa. Eravamo brille, ma lo rifarei anche da sana".