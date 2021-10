GF Vip, Lulù e la confessione hot: “Nell’intimità scatto foto agli uomini e le mostro a mia madre” Nella casa del Grande Fratello Vip, Lulù Hailé Selassié ha fatto una confidenza hot ai suoi compagni di avventura. La principessa etiope, secondo quanto riporta Biccy, avrebbe sostenuto di possedere una cartella segreta che conterrebbe tutte le foto scattate agli uomini nei momenti di intimità.

A cura di Daniela Seclì

Nella casa del Grande Fratello Vip, Lulù Hailé Selassié ha fatto una confidenza ai suoi compagni di avventura, destinata a fare discutere. Secondo quanto riporta il sito Biccy, la principessa etiope avrebbe rivelato di avere una cartella nella quale conserverebbe le foto scattate nei momenti di intimità ai ragazzi con i quali ha avuto una relazione.

La cartella segreta nello smartphone di Lulù

Secondo quanto riportato da Biccy, a tirare fuori l'argomento durante una chiacchierata con Gianmaria Antinolfi e Nicola Pisu, sarebbe stata Clarissa, sorella di Lulù. La giovane avrebbe detto agli inquilini: “Ragazzi lei ha una cartella molto particolare sul suo iPhone. Dentro ci stanno tutte le foto dei suoi ragazzi, capitemi. In pratica le colleziona". Davanti all'incredulità dei due uomini, sarebbe intervenuta la stessa Lulù per confermare la cosa: "Sì è vero, ho una cartella segreta sullo smartphone. Dentro ci sono soltanto foto che scatto in certi momenti. Perché alla fine voglio avere il ricordo dei ragazzi". Hailé Selassié avrebbe poi aggiunto che farebbe vedere queste foto alla madre e alle sorelle.

Le foto scattate con il consenso dei ragazzi

Lulù, infine, avrebbe precisato che ogni foto sarebbe stata scattata con il consenso dei ragazzi che hanno condiviso con lei un'intimità. Solo di rado, sarebbe capitato che le dicessero di no. Gli uomini tenderebbero a fidarsi di lei perché sanno di avere davanti una ragazza molto seria:

"Come faccio a farle? Io dico ‘Aspetta che ti devo fare la foto’. E loro rispondono sempre ‘Va bene, falla pure amore’. Se c’è qualcuno che mi ha detto di no? Forse due o tre, ma non di più. Non si vergognano, sono seria, mi dicevano quasi subito di sì".

Gli spettatori stanno imparando a conoscere Lulù Hailé Selassié, che nasconde un doloroso passato, anche grazie al suo modo di raccontarsi apertamente.